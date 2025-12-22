Se levantó el paro de los controladores aéreos y habrá vuelos normalmente en los últimos días del año

El Gobierno nacional dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto con el gremio de los controladores aéreos, que amenazaba a miles de pasajeros con complicaciones en una de las épocas má complicadas de la temporada como son las tradicionales Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Ante la disposición que emanó de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el gremio que agrupa a los controladores, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), suspendió las medidas de fuerza que tenía previstas. Por eso desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se comunicó que el servicio de navegación aérea operará con normalidad en todos los aeropuertos locales.

“Cabe destacar que, en este nuevo contexto en el que no se afectarán los vuelos, EANA continuará trabajando y apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva del conflicto. A partir del dictado de la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina”, informó el organismo oficial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El plan de lucha que había lanzado ATEPSA ante la falta de respuestas a sus reclamos de aumentos salariales y de mejoras en las condiciones de trabajo de los afiliados había empezado el miércoles 17 de diciembre e iba a extenderse hasta el lunes 29, con alcance directo tanto en los vuelos que se realizan dentro del país como en los internacionales.

Noticia en desarrollo