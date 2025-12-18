El Gobierno denunció penalmente a los controladores de tránsito aéreo y judicializó el conflicto gremial

El Gobierno nacional decidió judicializar el conflicto gremial que mantienen los controladores de tránsito aéreo nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, bajo la titularidad del Dr. Daniel Eduardo Rafecas, una denuncia penal por la interrupción del servicio aéreo y por haber comprometido la seguridad operacional, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

EANA sostiene que la colocación de cartelería y banderas en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, atentaron contra la seguridad de las operaciones aéreas dado que el desprendimiento de estos elementos podría derivar en su ingesta por las turbinas de las aeronaves, lo que representaría un riesgo inminente para la vida de los pasajeros y la integridad de los equipos.

La empresa estatal argumenta que estos elementos distractores y obstructivos dificultan la visión y la concentración necesaria para las tareas de guía y seguridad que realizan los operadores en las terminales aéreas más transitadas del país.

EANA sostiene que el derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de la navegación aérea y que la denuncia busca proteger la operatividad y la vida de los ciudadanos.

Las medidas de fuerza que lleva adelante ATEPSA provocaron ayer modificaciones significativas en el cronograma de vuelos de las compañías, ocasionando demoras y cancelaciones, con la afectación de miles de pasajeros, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery, como en Ezeiza y en distintos aeropuertos del interior del país.

Se estima que la cifra de usuarios damnificados por cancelaciones y reprogramaciones superará los 40.000 luego de la primera jornada de paro y de la que está prevista para hoy a partir de las 16.



Aerolíneas Argentinas proyecta que tan solo en la jornada de hoy se verán afectados más de 60 servicios. Por su parte, la empresa Flybondi ha tenido que realizar ajustes preventivos en su programación para mitigar el impacto en sus clientes.

El sindicato ha ratificado la continuidad del plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, afectando tanto vuelos domésticos como rutas internacionales en horarios pico de la temporada estival.

ATEPSA defiende la legitimidad de sus acciones, fundamentando el conflicto en la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, los despidos recientes y la erosión del poder adquisitivo del sector.

El conflicto se encuentra en una fase de escalada jurídica. La intervención del juez Daniel Eduardo Rafecas será determinante para establecer si las acciones de propaganda gremial en las torres de control constituyen efectivamente un delito contra la seguridad pública o si se enmarcan en el libre ejercicio de la actividad sindical.

Mientras tanto, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre del año 2025 permanece condicionada a la resolución de este litigio.

Cronograma de medidas de fuerza dispuesto por ATEPSA:

Horario de la medida para hoy:

De 16:00 a 19:00 horas: Se verá afectada la autorización de despegues en todos los aeropuertos del país.

La medida de esta jornada impacta exclusivamente a los vuelos con destino nacional (cabotaje).

Martes 23 de diciembre: De 19:00 a 22:00 horas (vuelos nacionales).

Sábado 27 de diciembre: De 14:00 a 17:00 horas (afectación de vuelos con destino internacional).

Lunes 29 de diciembre: De 08:00 a 11:00 horas (afectación total de la aviación).

Se recomienda a los pasajeros consultar el estado de su vuelo directamente con la compañía aérea antes de dirigirse a las terminales, dado que el efecto de la medida suele extenderse más allá de la franja horaria estab