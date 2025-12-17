La primera jornada del paro de controladores aéreos, convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA), se realizó hoy entre las 8 y las 11 y provocó demoras y cancelaciones en vuelos de cabotaje en todos los aeropuertos del país. Afectó a unos 24.000 pasajeros y marcó el inicio de un plan de acción que se extenderá durante cinco días de diciembre, con impacto escalonado sobre la operatoria aérea.

Atraviesa al sector aerocomercial en un momento particularmente delicado, ya que la protesta coincide con la antesala de Navidad y Año Nuevo, un período de alta demanda por vacaciones y reuniones familiares. Desde el sindicato advirtieron que el cronograma fue definido con anticipación y responde a un conflicto que lleva meses sin resolución.

De forma paralela, el gremio explicó que la medida de fuerza se enmarca en un reclamo sostenido contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), centrado en la falta de avances en paritarias, el deterioro de las condiciones laborales y la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa. A través de un comunicado difundido, denunció una política de cierre al diálogo por parte de la conducción de la empresa: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales, sino también frente a situaciones operativas que venimos denunciando”, señalaron.

La reacción del sector empresario y de los organismos vinculados a la actividad fue crítica. En comunicados oficiales calificaron la medida como “ilegítima” e “inadmisible”, recordaron que el transporte aéreo es un servicio garantizado por ley y advirtieron que las interrupciones en fechas de alta demanda estacional generan perjuicios directos a cientos de miles de pasajeros y complican la planificación del sistema aerocomercial en uno de los momentos más sensibles del año.

Qué días y horarios afectará el paro de controladores aéreos

El paro de controladores aéreos comenzó a sentirse con fuerza en la operación de las principales aerolíneas del país y generó un efecto en cadena sobre miles de pasajeros. Según fuentes de Aerolíneas Argentinas, la compañía debió retrasar la salida de 67 vuelos, lo que impactó en unos 7.500 viajeros, y adelantar el horario de otros 25 servicios, con 3.100 pasajeros afectados. Si bien no se registraron cancelaciones, casi 11.000 personas sufrieron algún tipo de complicación a raíz de los cambios aplicados sobre un total de 94 vuelos.

Simultáneamente, Flybondi registró un alto nivel de afectación: canceló seis vuelos, reprogramó otros 69 y realizó modificaciones en aeropuertos de salida y llegada para esquivar las franjas horarias alcanzadas por el paro de este miércoles y del jueves 18, cuando la medida se repetirá entre las 16 y las 19. Advirtieron que estas readecuaciones pueden provocar demoras adicionales en el resto de la programación y estimaron que, solo por las dos primeras jornadas de protesta gremial, se verán afectados unos 13.000 pasajeros en el arranque de la temporada de verano.

A la par, JetSmart informó que la mayoría de sus vuelos sufrió ajustes o reprogramaciones de horarios y que los pasajeros fueron debidamente notificados de esos cambios y, aclaró que, durante el horario previsto para el paro, no tenía salidas programadas desde el aeropuerto de Ezeiza, por lo que las modificaciones se concentraron en otras terminales.

En este mismo sentido, las fuentes oficiales del Gobierno del presidente Javier Milei señalaron que el sindicato mantuvo una postura de “inflexibilidad total” frente a las propuestas de diálogo presentadas hasta el momento. Esa situación motivó una nueva convocatoria de urgencia por parte de la Secretaría de Trabajo, que busca acercar posiciones y evitar que el conflicto continúe escalando en los próximos días, con mayor impacto sobre los vuelos internacionales.

Con el objetivo de facilitar la planificación de los pasajeros, se difundió el cronograma de afectación previsto:

Jueves 18: vuelos nacionales afectados entre las 16 y las 19; en Aeroparque, la medida finaliza a las 18.

Martes 23: cese de operaciones nacionales de 19 a 22; en Aeroparque, hasta las 21.

Sábado 27: primera afectación a vuelos internacionales, prevista entre las 14 y las 17.

Lunes 29: paro general de despegues, tanto nacionales como internacionales, entre las 8 y las 11.

MV/DCQ