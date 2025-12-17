Paro de controladores aéreos: más de 24.000 pasajeros afectados por demoras y reprogramaciones

El paro de controladores aéreos comenzó este miércoles y ya genera fuertes complicaciones en el transporte aéreo de todo el país. La medida de fuerza provoca demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, con más de 24.000 pasajeros afectados en las primeras horas.

La huelga fue dispuesta por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El sindicato confirmó que el plan de lucha se extenderá hasta el 29 de diciembre. El conflicto impacta de lleno en el inicio de la temporada de verano, uno de los períodos de mayor movimiento aéreo del año.

Durante la jornada de hoy, el paro afectó a los vuelos de cabotaje en la franja horaria de 8 a 11 de la mañana. En ese lapso, los vuelos internacionales no se vieron alcanzados. Sin embargo, se esperan nuevas interrupciones en los próximos días, tanto en servicios nacionales como internacionales.

Aerolíneas Argentinas confirmó importantes complicaciones operativas como consecuencia de la medida. La empresa debió retrasar la salida de 67 vuelos, lo que afectó a unos 7.500 pasajeros. Además, adelantó el horario de otros 25 servicios, con un impacto adicional sobre 3.100 viajeros. Hasta el momento, no se registraron cancelaciones. En total, cerca de 11.000 pasajeros de la compañía sufrieron modificaciones en sus vuelos, realizadas para evitar las franjas horarias del paro. La aerolínea informó los cambios a través de sus canales oficiales.

Flybondi también resultó fuertemente afectada. La compañía canceló seis vuelos y reprogramó otros 69. Además, realizó cambios de aeropuertos para esquivar los horarios de la protesta. Las afectaciones se extienden también al jueves 18, entre las 16 y las 19 horas. Según estimaciones de la empresa, alrededor de 13.000 pasajeros se verán perjudicados, principalmente en el inicio de la temporada alta. Desde la aerolínea recomendaron a los viajeros consultar el estado de sus vuelos en el sitio web oficial y a través de las notificaciones enviadas por correo electrónico.

JetSmart informó reprogramaciones y ajustes en la mayoría de sus vuelos. Los pasajeros fueron notificados con anticipación. Durante el horario del paro de hoy, la compañía no tenía salidas programadas desde el aeropuerto de Ezeiza.

ATEPSA difundió el cronograma completo de las medidas. El miércoles 17, de 8 a 11, se afectan vuelos nacionales. El jueves 18, de 16 a 19, vuelve a impactar en el cabotaje. El martes 23, de 19 a 23, habrá una nueva interrupción. El sábado 27, de 14 a 17, se verán afectados los vuelos internacionales. El lunes 29, de 8 a 11, el paro alcanzará a toda la aviación.

El conflicto enfrenta a ATEPSA con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Los reclamos incluyen cuestiones salariales, condiciones laborales, reincorporaciones y estabilidad en el empleo. Desde EANA rechazaron la medida, la calificaron de inadmisible y advirtieron que afecta un servicio esencial en fechas clave para miles de pasajeros.

