Miguel Ponce sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: “Cada hora que pasa, aparecen más dudas”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y analizó el escenario actual del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, también advirtió que la firma del tratado enfrenta obstáculos crecientes que podrían frustrar el objetivo del presidente brasileño Lula da Silva de cerrarlo antes de fin de año.

Miguel Ponce subrayó el momento crítico que atraviesa la negociación: “Estamos jugando tiempo de descuento”. Según explicó, lejos de despejarse, las dudas se profundizan con el correr de las horas: “Cada hora que pasa, yo diría que aparecen más dudas”.

Desde Europa estarían pidiendo más tiempo

Asimismo, señaló como hecho clave la posición expresada por la primera ministra italiana. “Meloni sale a decir que Italia y Europa necesitan más tiempo, que esto no implica que Italia cambie su posición favorable a firmar el acuerdo, pero que reconoce que Macron, con su reclamo, ha puesto sobre el centro del debate el tema de las salvaguardias agrícolas”, planteó.

Ponce describió el impacto social del conflicto agrícola en Francia: “Han originado algo que no se veía en Francia desde hace mucho tiempo, camiones arrojando estiércol contra los principales edificios públicos y, por otro lado, cientos de miles de ovejas cortando las rutas”.

Crecen las dudas en torno a la firma del acuerdo

Este escenario, explicó, escaló el conflicto mediático y político. “Ha descalado el tema mediático de tal manera que Ursula von Leyden, que venía el día 20 a firmar, me parece que está habiendo dudas en las últimas horas”, sostuvo.

El entrevistado explicó que la negociación tiene dos planos claramente diferenciados: “Esto tiene como dos capítulos, un capítulo que sería el económico, pero todavía el político, que es cómo van a ser los fondos de cooperación que la Unión Europea enviaría”.

Por otro lado, advirtió que ese punto clave aún no fue aprobado: “Eso no lo han votado todavía, con lo cual, es muy posible que tengamos allí una excusa para demorar”. Según comentó, el escenario más probable es una postergación: “Demorar hasta junio, después de las elecciones del Parlamento Europeo”.