La siderurgia brasileña alerta por el avance del acero chino y advierte riesgo de colapso

Según el Instituto Acero Brasil, la producción nacional de acero caerá un 2,2% en 2025. El volumen total se ubicará en 33,1 millones de toneladas. El retroceso se explica por el aumento de las compras externas, que alcanzaron su nivel más alto en los últimos 15 años.

El informe indica que este escenario se da pese a la imposición de una tasa de importación del 25% aplicada por el Gobierno a comienzos de año. Desde la industria sostienen que esa protección es limitada. En la práctica, el resguardo efectivo se reduce a apenas 7,2%. Esto se debe a acuerdos comerciales vigentes, como el Mercosur-Egipto, a regímenes aduaneros especiales y a incentivos fiscales otorgados por algunos estados.

El impacto económico ya es visible. El sector perdió al menos 5.000 puestos de trabajo en los últimos meses. Además, se recortaron inversiones por más de 2.500 millones de reales, equivalentes a unos 450 millones de dólares. Varias empresas suspendieron proyectos de expansión y modernización.

China concentra el 64% de las importaciones de acero que ingresan a Brasil. La patronal siderúrgica denunció que las empresas chinas operan con fuertes subsidios y estímulos estatales. Según el sector, esas ayudas permiten exportar acero a precios inferiores al costo de producción. Consideran que se trata de una práctica de competencia desleal que distorsiona el mercado.

Las proyecciones tampoco son alentadoras. La industria estima que las importaciones podrían crecer un 10% en 2026 si no se adoptan medidas adicionales. En ese escenario, la producción local volvería a caer un 2,2% y las ventas internas se reducirían un 1,7%. También aumentaría el riesgo de cierre de plantas y nuevos despidos.

Ante este panorama, la siderurgia brasileña reclamó mecanismos de defensa comercial más eficaces. Los empresarios compararon la respuesta de Brasil con la de otras economías. Señalaron que Estados Unidos, la Unión Europea y México actuaron con mayor rapidez frente al avance del acero chino.

El presidente del Consejo Directivo de la patronal y titular del directorio de Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter, fue contundente. Afirmó que la falta de una reacción oportuna tuvo un costo concreto para el país. Ese impacto, aseguró, se refleja en la pérdida de empleos y en inversiones que no llegaron a concretarse

