Mariano Gorodisch: “En un día la suba del dólar le ganó a lo que te da el plazo fijo en todo un mes”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, conversó con Canal E y analizó el impacto de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la dolarización estacional y los riesgos que enfrenta la economía en los próximos meses.

Mariano Gorodisch cuestionó los anuncios oficiales previos a la suba del dólar. “Recordemos que un día antes, prácticamente como para decirlo de alguna manera de los anuncios del Banco Central, tanto Milei como Caputo, ratificaron que el techo de la banda no se iba a mover del 1% y ratificaron que no era necesario acumular reservas. Es como que te mienten en la cara”, planteó.

El impacto de la inflación sobre el dólar

Según explicó, la dinámica inflacionaria terminó generando presión cambiaria inmediata: “A partir de enero va a ser el 2,5% porque va a ser el último dato de inflación, obviamente trae una presión para el dólar”.

Gorodisch detalló la evolución de los precios: “En mayo tuviste una inflación del 1,5%, ahora en noviembre tuviste el 2,5%, o sea prácticamente el doble”. Y remarcó el impacto social: “Obviamente demás está decir que los sueldos no se duplicaron entre mayo y noviembre, de ahí otra vez la pérdida de poder adquisitivo del salario real”.

Por otro lado, destacó que existe una inflación contenida artificialmente. “Es una inflación que está reprimida en algún sentido porque claro, las empresas les aumentan todos los costos y no pueden actualizar los precios porque si no, no venden porque la gente no tiene plata”, sostuvo.

La suba del dólar y su comparación con los plazos fijos

El entrevistado analizó la reacción del mercado: “Apenas se supieron los anuncios, el Blue subió 2,5% en un solo día, un plazo fijo hoy en un banco te da menos del 2% en todo un mes”. Sobre la misma línea, resaltó que, “en un día la suba del dólar le ganó a lo que te da el plazo fijo en todo un mes”.

A su vez, advirtió que a partir de enero habrá nuevos factores de presión: “A partir del primero de enero las empresas ya pueden distribuir los dividendos, entonces vas a tener ahí también una presión que eso”.