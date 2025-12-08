Acuerdo mercantil: se firmó una nueva revisión paritaria con sumas fijas hasta abril de 2026

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil.

Según el entendimiento, se otorgará una suma fija no remunerativa de $60.000, encuadrada bajo el Artículo 6 de la Ley 24.241, que se abonará en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, en carácter de recomposición.

Cada pago se extingue con su liquidación mensual, aunque se dispuso una excepción: los $60.000 correspondientes a marzo de 2026 se incorporarán a los básicos en su valor nominal a partir de abril de 2026.

Además, las partes resolvieron extender la suma fija no remunerativa de $40.000 —acordada previamente el 26 de junio de 2025— hasta marzo de 2026, manteniendo los mismos términos y alcances establecidos originalmente.

Habrá una nueva mesa de negociación en marzo

El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, las entidades se comprometieron a volver a reunirse en marzo de 2026 para evaluar la evolución de las variables económicas y definir eventuales ajustes.

Por otro lado, se aclaró que las mejoras salariales establecidas no serán vinculantes para los acuerdos firmados en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, las sumas derivadas de estos incrementos serán consideradas como el mínimo convencional vigente una vez homologado el convenio.

FN