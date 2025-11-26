La Bolsa de Comercio de Rosario inauguró un laboratorio integral que busca convertir a Argentina en un referente en análisis de granos

El subgerente del laboratorio que inauguró la Bolsa de Comercio de Rosario, César Olsina, pasó por Canal E y explicó la importancia estratégica de esta inversión que demandó 13 millones de dólares y concentrará a 120 trabajadores especializados.

César Olsina destacó el rol histórico de la institución: “Estos laboratorios son laboratorios de referencia para las cámaras arbitrales de cereales y de aceites vegetales que funcionan también dentro de la bolsa”. Según explicó, allí se garantiza desde hace décadas “todo lo que tiene que ver con la calidad, la transparencia y la imparcialidad de estas determinaciones en los mercados agroindustriales”.

La importancia de los laboratorios para la comercialización

Asimismo, detalló que el trabajo que realizan es fundamental para la comercialización interna y externa del país: “Permite, de alguna manera, determinar la calidad de los productos que se comercializan en Argentina, en todo lo que tiene que ver con la compra y venta de granos, aceites y subproductos”.

Además, este laboratorio expande su alcance hacia áreas clave como biotecnología, análisis de inocuidad alimentaria, genética y estudios agronómicos. “Empezó a realizar otro tipo de determinaciones que tanto los clientes como la bolsa consideraban estratégicas”, explicó Olsina, quien recordó que la institución fue pionera en múltiples desarrollos desde fines de los años ´90.

Rosario y la importancia de la ubicación

La ubicación del laboratorio no es un dato menor y, en este contexto, subrayó su valor estratégico: “Rosario es un polo agroindustrial que concentra prácticamente el 70% de las exportaciones agroindustriales del país”. Por eso, dijo que estar instalados allí “permite brindar los servicios a la industria que está en un radio de 50 kilómetros al norte y del sur de Rosario”.

El nuevo edificio centraliza todas las áreas que antes estaban dispersas. “Estábamos en tres lugares distintos y ahora vamos a concretarnos todos en un solo lugar”, indicó el entrevistado.

A su vez, comentó que la mudanza implicó mejoras considerables: “Eso optimiza todo lo que es el personal que está abocado a las tareas, la logística, la ubicación y permite tener mejores accesos para los clientes y para la parte de logística de muestras”.