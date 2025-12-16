Resurge la alianza entre el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

El director del INYM por el sector industrial, Gerardo López, pasó por Canal E y explicó que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) avanzan en una alianza estratégica que busca potenciar la promoción conjunta tanto en el mercado interno como en los principales mercados internacionales.

La iniciativa retoma un convenio firmado años atrás entre ambas instituciones. “En realidad, el Instituto, el IPCVA y el INYM habían firmado un convenio hace algunos años, y después por diversas cuestiones nunca pudimos articular acciones en conjunto”, señaló Gerardo López.

Las entidades buscan retomar el convenio firmado hace años

El punto de inflexión fue advertir que ambas entidades coincidían de manera recurrente en ferias internacionales: “Entonces ahora vemos que coincidimos en muchas ferias internacionales las dos entidades, entonces nos dio la pauta de que deberíamos en realidad poner en funcionamiento ese convenio, aggiornarlo y empezar a trabajar en conjunto”.

La estrategia apunta a presentar a la yerba mate argentina como marca país, del mismo modo que el IPCVA lo hace con la carne. “Vamos a promocionar Yerba Mate Argentina como una marca propia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, así como el IPCVA promociona la carne argentina”, explicó López. Y sintetizó el concepto con una imagen clara: “Como dicen la gente del vino, es un buen maridaje la yerba y la carne”.

Las actividades del IPCVA alrededor del mundo

El trabajo conjunto se desplegará principalmente en ferias y eventos internacionales. “El Instituto de la Carne realiza amplias acciones a nivel global, en Medio Oriente y en Europa, en los cuales tienen un patio gastronómico donde hay la posibilidad de degustación de carne argentina”, describió. Allí, la propuesta es sumar la yerba mate: “La idea desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate es que en ese espacio gastronómico, aparte de la carne argentina, esté presente nuestro mate, esté presente nuestro mate cocido y esté presente nuestra hierba”.

Además, la articulación permitirá ampliar la cobertura geográfica. “Entonces, tratar de cubrir la mayor cantidad de espacio posible entre las dos entidades”, afirmó el entrevistado.

En paralelo, el INYM atraviesa una etapa de normalización institucional. “Finalmente tenemos presidente. El contador Rodrigo Correa ha sido designado este lunes”, confirmó, y remarcó que era “una necesidad de funcionamiento y de poner en caja, por así decirlo, de completar el directorio del Instituto”.