Embarque histórico de trigo hacia China: “Esto empieza a marcar un hito en lo que es la exportación argentina”

Con el fin de analizar el primer embarque de trigo con destino a China, una operación de 65.000 toneladas que refuerza el posicionamiento internacional de Argentina y vuelve a poner en el centro del debate la infraestructura portuaria, la hidrovía y la competitividad del sistema exportador, este medio se comunicó con el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato.

“Creo que esto empieza a marcar un hito en lo que es la exportación argentina, sobre todo en un mercado como China, que están tan interesados en productos argentinos”, afirmó Pablo Bortolato, quien destacó el entusiasmo de la delegación asiática que viajó especialmente para la operación: “Ellos estaban inclusive sabiendo que la cosecha récord histórica de trigo en la Argentina, como que ellos esperan que seamos nuestros principales clientes”.

La noticia del embarque impactó en más de un sector

Asimismo, remarcó que el impacto del embarque excede lo comercial. “La verdad que se vivió con una alegría muy grande en cuanto a lo productivo, en cuanto a lo económico y relaciones institucionales”, subrayó, en un contexto de cosecha récord que sigue mejorando en cada actualización.

Uno de los ejes centrales de la gestión de Bortolato estará puesto en la infraestructura logística, clave para sostener el crecimiento exportador. “Nuestro gran aporte que estamos haciendo como institución es ver toda la infraestructura que llega a los puertos”, explicó. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto con la provincia y el rol financiero: “Desde el mercado argentino de valores que funciona dentro de esta institución, financiando parte de esa obra”.

La participación de la Bolsa de Comercio de Rosario en los temas de infraestructura

Sobre la hidrovía, fue claro respecto de la participación técnica de la entidad: “La bolsa es partícipe de las mesas donde se está discutiendo el tema de la licitación, se están armando los pliegos donde los equipos técnicos de la bolsa están participando activamente”. Y agregó: “Entendemos que esta vez va a salir, que eso es la pata final de toda la infraestructura que va camino puerto y hacia afuera del país”.

La profundización del calado es clave para reducir costos. “Todo está relacionado, desde el transporte que viene se va a hacer más ágil, más rápido, y después al salir los barcos más cargados con un río con calado más profundo, eso va a optimizar mucho, va a dar más agilidad y menos costos”, sostuvo el entrevistado.

Por otro lado, mencionó que entre los desafíos inmediatos está el fortalecimiento del laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Hace semanas atrás inauguramos un laboratorio de última tecnología”, indicó, y puso el foco en un nuevo eje estratégico: “Ahora se empezó a profundizar el tema de carnes, algo que Argentina va a empezar a exportar fuerte a partir del año que viene”.