Fin de semana largo: viajaron más turistas y el gasto aumentó 34% según CAME

Durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional -del 21 al 24 de noviembre- se movilizaron 1,64 millón de turistas, lo cual representa un incremento de 21% respecto al mismo período del año pasado. Además, el gasto real creció 34% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“El clima y la agenda de actividades y eventos fueron determinantes en los buenos resultados. El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje”, señaló la CAME.

La estadía promedio fue de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días.

La ciudad de Buenos Aires alcanzó récord turístico con 94% de ocupación hotelera y eventos masivos en noviembre

En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $196.233 millones gastados en 2024.

Por su parte, el gasto promedio diario por turista fue de $91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024, “reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte”.

Los destinos más visitados en el fin de semana XL

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones que superaron el 75%. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos, informó la Cámara.

En los siete fines de semana largos de este año viajaron 11.964.940 turistas por el país, que representaron un movimiento económico estimado de $2.722.208 millones, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.

Según CAME, “el impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística”.

LM