Rio Ceballos prepara un verano récord y vuelve el festival de globos

El intendente Eduardo Lemos anunció que Río Ceballos iniciará su temporada turística el 6 de diciembre, con un evento encabezado por el Loco Amato, y continuará el día 7 con el Bici Palusa, “una fiesta para los amantes de la bici”, según describió. La agenda se completa con el encendido del árbol navideño, un coro gospel y la Misa Criolla con Juan Iñaki y 60 coristas. Para el jefe municipal, estas actividades buscan “fomentar el turismo de la mano del deporte” y aprovechar la geografía local para consolidar a la ciudad como destino.

Lemos confirmó el regreso del evento de globos aerostáticos para Semana Santa, luego del fuerte impacto turístico que tuvo su primera edición. Recordó que aquel encuentro “nos sobrepasó de sobremanera” y que representó “una postal única, nunca antes vista”. Este año el municipio proyecta una versión ampliada con 13 globos, participación internacional de Brasil y Chile, con un esquema descentralizado en distintos puntos estratégicos de la ciudad. “Reventamos todo, nos fue muy bien”, evaluó.

El intendente contextualizó sus anuncios dentro de una estrategia sostenida de fortalecimiento turístico, durante una entrevista en After Office por Punto a Punto Radio (90.7). Sostuvo que Río Ceballos “ha sido protagonista en materia turística” y que su gestión logró “volver a posicionar la ciudad dentro de la grilla provincial”. Señaló que ese crecimiento se apoya en inversión pública y en la simplificación administrativa: “Invertimos tiempo en desburocratizar el Estado y en simplificar las habilitaciones”. También resaltó iniciativas como el City Tour, al que definió como “un condimento más para el turista o para el vecino”.

También subrayó la importancia del turismo como motor económico local. “Cuando invertimos un peso, sabemos que le quedan cuatro al comerciante”, señaló, y afirmó que el municipio busca que los vecinos puedan aprovechar cada evento para generar ingresos. Recordó que, tras el evento de globos, impulsaron la apertura de cinco o seis estacionamientos privados para mejorar la logística y activar oportunidades comerciales. “El municipio no quiere nada, lo que quiere es que ustedes aprovechen la oportunidad”, expresó, vinculando estas medidas con la creación de empleo genuino.