Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre

Este jueves 20 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.440 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la compra.

07-06-2024 dólar cotización city Córdoba
COTIZACIÓN DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

ste miércoles 19 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.440 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.440.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.409
  • - Venta: $1.440.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.448,41 para la compra, y $1.439,00 para la venta.

Este miércoles 19 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.450.

BBVA

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

ICBC

  • - Compra: $1.370.
  • - Venta: $1.430.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Banco Santander

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Banco Macro

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.440.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.389.
  • - Venta: $1.429.

También te puede interesar
En esta Nota