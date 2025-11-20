El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre

ste miércoles 19 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.440 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.440.
Dólar Blue
- - Compra: $1.409
- - Venta: $1.440.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.448,41 para la compra, y $1.439,00 para la venta.
Este miércoles 19 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.450.
BBVA
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.435.
ICBC
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.430.
Banco Galicia
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
Banco Santander
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
Banco Macro
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.440.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.429.