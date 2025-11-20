“Ofertas de vuelo”, la nueva herramienta de Google con IA para planificar viajes y vacaciones

El motor de búsquedas Google anunció Ofertas de vuelos, una nueva herramienta con inteligencia artificial (IA) diseñada para que los viajeros que buscan ofertas no tengan que invertir más horas revisando opciones.

Esta función permite a las personas describir el viaje que quieren realizar, para que la IA de Google encuentre automáticamente las mejores opciones, simplificando la planificación y evitando probar múltiples combinaciones de fechas y destinos.

Aeropuerto de Córdoba: cómo será la ampliación del Taravella con una inversión de más de US$ 26 millones

Ofertas de vuelos estará disponible de manera gradual en todo el país, en español y en más de 60 idiomas.

Cómo funciona

Para comenzar, las personas pueden buscar: “Quiero una semana de vacaciones en febrero, desde Córdoba. Busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida”.

Esta nueva herramienta interpretará los matices detrás de ese pedido y, a partir de datos en tiempo real de Google Vuelos, presentará rápidamente opciones relevantes de cientos de aerolíneas y de sitios de reserva.

En un mundo con tantas opciones, planificar un viaje puede resultar abrumador. Con esta herramienta, Google acerca la IA a todas las personas para que encontrar información de viajes sea más rápido, simple y personalizado.

Una alternativa cómoda y económica para viajar en el verano a las sierras de Córdoba

En el blog post de Esto es Google, explican el uso de la herramienta: “Para comenzar, busca algo como ‘viaje de una semana este verano a una ciudad con buena comida, solo vuelos directos’ o ‘viaje de esquí de 10 días a un resort de primera clase con nieve fresca’. Verás las mejores ofertas disponibles que coincidan con tu búsqueda, incluidos destinos que quizás no habías considerado antes”.

“Lo que hace que esta funcionalidad sea única es que usa la IA avanzada de Google para comprender los matices de lo que buscas y, así, identificar los destinos que coinciden. Luego, aprovechará los datos en tiempo real de Google Vuelos para mostrarte rápidamente opciones relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y sitios de reserva”.

“Lanzaremos Ofertas de vuelos en versión beta para recopilar comentarios y explorar cómo la IA puede mejorar la planificación de viajes. Pero sabemos que te encanta Google Vuelos original, y eso no va a cambiar”.

El aeropuerto Córdoba contará con kioscos de autoservicio para check in y despacho de equipajes

Simulaciones de algunos vuelos

Para ver cómo funciona la herramienta, hicimos varias simulaciones de vuelos a destinos muy demandados por cordobeses, como Rio de Janeiro, Punta Cana y Madrid saliendo desde Córdoba. Pusimos como fecha tentativa del viaje del 4 al 11 de diciembre en todos los casos. Esos son algunos resultados:

A Rio de Janeiro

Con Flybondi, sale a las 10:30 y arriba a las 14 (3,30 hs), vuelo directo, $356.363.

Con JetSmart, sale a las 9:30 y llega a las 12:50, vuelo directo, $451.780.

Con GOL y Aerolíneas Argentinas, sale a las 2:05 y llega a las 5:10, vuelo directo, $565.408.

A Punta Cana

Con Copa, sale a las 3:28 y llega a las 14:07, con una escala (Panamá), $837.942.

Con Copa, sale a las 5:37 y llega a las 16:08, con una escala (Panamá), $837.942.

Con Latam (Latam Perú), sale a las 5,25 y llega a las 15:15, con una escala (Lima), $957.030.

Con la misma empresa, saliendo a las 7:55 llega a las 17:30, con una escala en Lima, $957.030.

A Madrid

Con las mismas fechas, la simulación de un Córdoba/Madrid.

Con Copa y United, saliendo a las 3:28 y arribando a las 8:05 del viernes 5, con escalas en Panamá y Washington, $2.139.283.

Con Aerolíneas Argentinas, saliendo a las 6:30 y arribando a las 16:10 del viernes 5, con cambio de aeropuerto (Aeroparque a Ezeiza), $2.082.439.

Y con Air Europa, saliendo a las 13:05 y llegando a las 5:05 del viernes 5, vuelo directo, $2.202.872.

El buscador también tiene las opciones Viajes, Explorar, Hoteles y Alquileres vacacionales.