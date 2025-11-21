Feriado por el Día de la Soberanía: cómo funcionarán los servicios y el transporte en CABA

Los transportes públicos funcionarán con distintos horarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el inicio del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, de acuerdo al Gobierno de la Ciudad.

Cada uno de los servicios públicos tendrá un esquema esencial, con aperturas, cierres y horarios adaptados a la ocasión, al igual que el transporte.

Cómo funcionará el servicio público

En el área de salud, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales brindarán servicio durante las 24 horas, mientras que los consultorios externos no atenderán al público.

Los servicios de Policía y Bomberos de la Ciudad, al igual que las líneas de emergencia 911 y 103, permanecerán operativos las 24 horas, junto con los equipos de Logística, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, que continuarán trabajando en guardias permanentes.

En referencia a los cementerios, como el Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las inhumaciones se harán de 7:30 a 14 horas, recibiéndose el último trámite a las 13 y comenzando la última inhumación a las 13:30.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas estarán cerradas, al igual que las sedes comunales y el Registro Civil, que solo mantendrá una guardia de defunciones de 9 a 12 horas.

Cómo funcionará el transporte público

El transporte público funcionará de la siguiente manera:

Subtes: Funcionará con horario de domingo/feriado, es decir, de 8 a 21/22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea.

Colectivos: El viernes 21 de noviembre y el lunes 24 funcionarán con cronograma de domingo.

Trenes: La línea Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa funcionarán con horario de feriado, mientras que el tren Mitre tendrá servicio limitado durante todo el fin de semana largo por obras de renovación.

El sistema Ecobici contará el viernes con los pases básico (gratuito), intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (único y diario), mientras que el lunes estarán disponibles los pases intensivos, recreativos y turísticos, todos en sus modalidades único y diario.