El Gobierno trasladó el feriado de noviembre y confirmó un nuevo fin de semana largo

El Gobierno nacional confirmó modificaciones en el feriado de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, lo que reconfigura el calendario y abre paso a un nuevo fin de semana largo. La medida surge debido a que la conmemoración cae este año en jueves, por lo que el Poder Ejecutivo dispuso un traslado excepcional.

Feriado del Día de la Soberanía: cuándo será el fin de semana largo de noviembre

Cada 20 de noviembre el país recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un hecho clave de 1845 que simboliza la defensa de la soberanía argentina. Como la fecha original cae en jueves, el Gobierno decidió trasladarla al lunes 24 de noviembre, con el fin de facilitar la organización turística y extender los días de descanso.

Aunque podría haberse pasado al viernes 21, ese día ya estaba fijado como no laborable por fines turísticos, por lo que algunos trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana aún más extenso.

Así queda configurado el fin de semana largo

Viernes 21 de noviembre: día no laborable (a elección del empleador).

Lunes 24 de noviembre: feriado nacional obligatorio por el Día de la Soberanía Nacional.

De esta manera, muchas personas tendrán cuatro días consecutivos sin actividad, mientras que para sectores en los que el viernes se trabaja normalmente, el descanso será de tres jornadas.

Feriado vs. día no laborable: qué significa cada uno

La normativa distingue ambos conceptos:

- Feriado nacional: es obligatorio para todos los trabajadores. Rigen las normas del descanso dominical y, en caso de prestar servicios, corresponde pago doble.

- Día no laborable: es optativo para el empleador. Si se trabaja, no implica una remuneración extra, y si se otorga el día, simplemente se considera descanso.

Qué feriados quedan en 2025

Con el traslado oficializado, el calendario marca los siguientes días de descanso para lo que resta del año:

Inamovibles

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Trasladables

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Con fines turísticos

Viernes 21 de noviembre: día no laborable turístico.

