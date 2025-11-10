El mes de noviembre cerrará el año con una oportunidad ideal para sumar descanso o planificar escapadas dentro del país. El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, con fecha original el jueves 20 de noviembre, será trasladado al lunes 24 de noviembre de 2025, según el calendario oficial de feriados.

Feriados de noviembre 2025, fin de semana largo con fines turísticos

A esto se suma un dato clave: el viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional. Con este ajuste, se conforma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el viernes hasta el lunes.

¿Por qué se traslada el feriado del Día de la Soberanía?

El movimiento de la fecha se debe a la normativa vigente que habilita al Poder Ejecutivo a trasladar feriados nacionales para fomentar la actividad turística interna. Cuando el 20 de noviembre cae en jueves, como ocurre en 2025, el feriado se pasa al lunes siguiente.

De este modo, el lunes 24 de noviembre será considerado feriado nacional inamovible a efectos laborales y educativos, con descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes.

Viernes 21: día no laborable turístico

A diferencia del feriado nacional, el día no laborable tiene una característica particular:

la asistencia al trabajo queda a criterio del empleador.

- Si el trabajador presta tareas, el pago es el habitual, sin recargo.

- Si el empleador decide no exigir asistencia, corresponde día libre.

Este día forma parte de los tres “puentes turísticos” que el Gobierno puede fijar al año. En 2025 ya se habían asignado uno en mayo y otro en agosto; el de noviembre es el último del calendario.

Qué dice la ley sobre trabajar en feriados o días no laborables

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla la diferencia entre ambas figuras:

- Feriado nacional (art. 181): si se trabaja, se paga doble la jornada.

- Día no laborable (art. 182): es optativo para el empleador. Si se trabaja, se cobra el salario habitual.

Esta distinción impacta en la planificación de empresas, comercios y personal, sobre todo en actividades que se intensifican durante los fines de semana largos, como hotelería y gastronomía.

Turismo y movimiento económico

La elección del viernes 21 como puente responde al objetivo de estimular el turismo interno en uno de los últimos tramos del año. Los fines de semana largos suelen generar:

- Mayor ocupación hotelera.

- Actividad en destinos regionales.

- Incremento en consumo gastronómico y recreativo.

Según datos del Ministerio de Turismo, los fines de semana largos representan uno de los motores principales de la actividad económica en provincias con atractivo turístico.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Tras el fin de semana largo de noviembre, el calendario de feriados inamovibles incluye:

- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

- Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Ambos feriados cerrarán el cronograma oficial del año.

