Noviembre tendrá un fin de semana largo que forma un asueto de cuatro días de descanso para celebrar el Día de la Soberanía Nacional. Los argentinos podrán realizar diferentes actividades y desconectarse de la rutina.

Cuándo es el próximo feriado largo

Según el calendario de feriados confirmado por el Ministerio del Interior, en noviembre habrá cuatro días de descanso que quedan configurados por el viernes 21 (día no laborable con fines turísticos), el sábado 22, el domingo 23 y el lunes 24.

Por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en honor a la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires.

La fecha recuerda la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderados por Juan Manuel de Rosas, quienes con menos soldados resistieron la invasión del ejército anglo-francés, cuyo objetivo era colonizar los territorios argentinos.

A mediados del siglo XIX, el 2 de agosto de 1845, un bloqueo anglo-francés al río de la Plata buscaba nuevos mercados para vender sus productos. Los invasores enfrentaron a la escuadra argentina liderada por el Almirante Guillermo Brown, mientras una escuadrilla oriental al mando de José Garibaldi se apoderó de la isla Martín García.

El gobierno uruguayo, encabezado por Fructuoso Rivera, autorizó a los invasores a utilizar Montevideo como factoría comercial y su puerto estratégico como fondeadero. El 17 de noviembre de 1845, una flota de quince naves de guerra blindadas con torretas de artillería giratorias, acompañadas por cien barcos mercantes, comenzó a remontar el río Paraná.

Para frenar su avance, Juan Manuel de Rosas designó al general Lucio Norberto Mansilla, jefe de la guarnición militar de San Nicolás, como comandante de las fuerzas defensoras.

Bajo su mando, las tropas argentinas prepararon una defensa en el paraje de la Vuelta de Obligado, donde tendieron cadenas de costa a costa del río y emplazaron baterías de cañones para resistir el paso de la flota anglo-francesa. Aunque la batalla culminó con una derrota militar, se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional y de la defensa de la soberanía argentina frente a las potencias extranjeras.

Calendario 2025: lista completa de los próximos feriados

Viernes 21 de noviembre: feriado no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional (20/11).

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

