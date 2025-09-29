Los destinos más buscados para el próximo fin de semana largo

El próximo miércoles comienza el mes de octubre y se avecina el fin de semana largo comprendido entre el viernes 10 y el domingo 12, en que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El descanso laboral correspondiente a esa efemérides es el 10 y así se constituye el feriado largo.

Para ese fin de semana hay quienes se preparan para hacer una escapada y si el clima acompaña –como parece que va a ser según el Servicio Metereológico, con mínimas de 12º y máximas de hasta 28º– las sierras de Córdoba son una tentación al alcance de un corto viaje.

Según un estudio realizado por la plataforma de reservas Booking.com el top five de las búsquedas en esta provincia quedó conformado así: 1, Córdoba Capital; 2, Villa Carlos Paz; 3, Villa General Belgrano; 4, Santa Rosa de Calamuchita, y 5, La Cumbrecita.

Pronóstico del tiempo para Córdoba: se espera “un infierno” en el último trimestre de 2025

La ayuda de la IA

Del estudio realizado por Booking.com sobre el perfil del viajero argentino surgió que en la búsqueda y planificación de viajes muchos apelan a la inteligencia artificial: el 26% de los argentinos usa IA para comparar destinos, climas y actividades hasta encontrar la combinación perfecta para ellos. ¿Mar del Plata o Córdoba? ¿Norte o Sur? Las mujeres (28%) y los hombres (24%), consideran a la herramienta como una “amiga viajera” que ya lo probó todo y brinda buenos consejos personalizados.

Invitan a descubrir a la hermana oculta del otro lado del Atlántico

Los destinos más buscados

Por las búsquedas efectuadas del 1 al 10 de septiembre, con fecha de check-in el 10 de octubre de 2025 y check-out para el 12 de octubre, en destinos nacionales e internacionales, por viajeros argentinos y extranjeros en Booking.com, se puede inferir que los destinos más buscados para el fin de semana largo son, además de Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Río de Janeiro, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.

Desagregados, los destinos bonaerenses más buscados son Mar del Plata, Tandil, Cariló, Mar de las Pampas y Tigre.

En Mendoza, los cinco principales son la Ciudad de Mendoza, San Rafael, Luján de Cuyo, Potrerillos y Chacras de Coria.

Vale aclarar que, por tratarse de búsquedas para viajer a realizarse en fechas futuras, los destinos y su orden en la lista pueden estar sujetos a cambios.

La productora cordobesa Río Ancho pone al país en el mapa del contenido exprés

En otro relevamiento, Córdoba la que más creció

Por su parte, Despegar.com informó que en la últimas semanas registró un aumento en las búsquedas del 97%, con un alza del 141% en destinos nacionales y del 55% en internacionales. El producto que más creció fue hoteles, con un incremento del 120%, seguido por vuelos y paquetes, que subieron un 85%.

Entre los destinos nacionales más elegidos por los argentinos, se destacan: Córdoba con un crecimiento de +194%; luego se sigue Salta con +165%; Mendoza +162%; Bariloche +114%, y por último Iguazú, +72%.

A nivel internacional, el primer puesto del ranking, lo encabeza Santiago de Chile con un crecimiento del interés de +135%, sigue Búzios +115%, Florianópolis +90%, Río de Janeiro +56%, y por último San Pablo +41%, lo que demuestra la pasión de los argentinos por aprovechar este tipo de escapadas.