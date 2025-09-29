Pronóstico del tiempo para Córdoba: se espera “un infierno” en el último trimestre de 2025

Un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revela una “mayor probabilidad”, estimada en el 55%, de que se registren temperaturas superiores a las media normales en la provincia de Córdoba.

Córdoba, la más afectada por el calor

El organismo oficial precisó que la temperatura media superior a la normal se registraría sobre la franja central del país con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

En tanto, el calor también afectará con una media normal o superior a la normal hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia.

Por último el informe del SMN indica que será normal en las provincias del NOA.

Aclaración del SMN

Además aclaró que “esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre”.

“Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración”, detalla el SMN.

El sector comprendido por los barrios Centro, Alberdi y Nueva Córdoba es una de las "islas de calor" de la ciudad, área en la que pueden registrarse hasta 10 grados más reales que las marcas anunciadas por los pronósticos.

Días atrás vecinos de Villa Páez y Alberdi participaron de un simulacro de ola de calor coordinado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Conicet y la Municipalidad de Córdoba.