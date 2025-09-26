Decime cuánto querés gastar y te digo dónde cenar: edición General Paz

General Paz siempre fue un barrio con historia, tradición y un aire distinguido que lo diferencia del resto de Córdoba. Sus amplias calles, espacios verdes y antiguas casonas lo convirtieron primero en un sitio residencial de prestigio y, con el tiempo, en un polo gastronómico que reúne desde restaurantes clásicos hasta propuestas de autor. Caminar por su avenida es, en muchos casos, un recorrido por la historia de la ciudad, donde cada edificio y esquina tiene algo para contar. Y ahora, también, por los sabores que hacen de la cocina un arte.

Este barrio esconde algo único: la variedad. Desde cocina autóctona hasta bares irlandeses con whiskey, tragos y comidas que se complementan; cocinas árabes, especiadas y aromáticas que activan todos los sentidos; platos peruanos, avinagrados y dulces; y, por supuesto, pastas y parrillas que mantienen viva la tradición cordobesa. Cada rincón ofrece algo distinto, y esa diversidad hace que recorrer este lugar sea también un viaje gastronómico inolvidable.

Por eso, desde Perfil Córdoba, hacemos una serie de publicaciones en donde vamos a intentar responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto sale sentarse a cenar en...?

Hoy, será el emblemático barrio de General Paz.

La cocina italiana hecha experiencia

San Pietro se alza como una referencia obligada de la cocina italiana. Ubicado en una hermosa casona del barrio, nació en octubre de 2015 con el objetivo de transmitir la “cucina italiana” de manera artesanal, ofreciendo un espacio donde cada plato es una experiencia más que una simple comida. La propuesta incluye pastas, pizzas, carnes y una amplia carta sin TACC, elaborada en una cocina paralela para garantizar la frescura y calidad de cada preparación.

Entre los platos más destacados se encuentran los spaghetti a la carbonara por $17.700, los sorrentinos de jamón y queso a $20.200 y las pizzas, entre $19.300 y $23.700.

Muy cerca, en la esquina de 25 de Mayo y Pringles, funciona San Honorato, otro ícono de la gastronomía italiana. Allí donde décadas atrás se encontraba la panadería Belgrano, hoy se puede disfrutar de cocina de autor con platos que cambian cada temporada. Su cocina a la vista y la cava de vinos, que alguna vez fue la trastienda, invitan a los comensales a vivir una experiencia completa. Entre las especialidades destacan los ravioli nero rellenos de trucha, langostinos y mejillones a $26.700, el risotto de hongos frescos silvestres de pino y polvere di tartufo por $18.900, y el Denver steak, un corte de res de larga cocción $29.500.

San Honorato combina tradición, técnica y creatividad en un espacio que sigue marcando la identidad gastronómica del barrio.

De especias y aromas: el oriente en la ciudad

Siguiendo por la avenida, Al Malek se presenta como la parada obligada para los amantes de la cocina árabe. Desde 1991, Tony Raphael y su madre adaptaron las recetas de Líbano al paladar argentino, logrando un híbrido único que sigue cosechando premios y reconocimientos. El local, majestuoso y cómodo, ofrece picadas abundantes como la de 4 personas a $67.900, que incluye hummus, bartesh, labne, tabule, empanadas, mahshi parra, kibbe crudo y al horno, kafta y panes. Entre los platos calientes, sobresalen el shawarma a $12.000, el arroz al cordero a $12.900 y la sfija a $1.400.

Para quienes buscan una experiencia completa, también hay promociones de picadas con vino desde $38.900. Cada visita a Al Malek es un viaje de sabores exóticos con un sello que solo la experiencia de décadas puede ofrecer.

Cerca de allí, Lo del Armenio ofrece otra mirada de la cocina de Medio Oriente, con platos caseros y recetas tradicionales que destacan por su materia prima. Entre sus empanadas Lemeyun, las picadas simples para tres personas por $34.990 y las opciones premium para cuatro, a $79.990, es fácil encontrar un plato para cada presupuesto. Hummus, tabulé, labne, chikefte y roll de berenjena son algunos de los clásicos que completan la experiencia de sabor.

El lugar combina tradición y hospitalidad, haciendo que cada comida sea un momento especial.

Un viaje por la gastronomía peruana

Para quienes buscan viajar con el paladar con un presupuesto moderadamente bajo, Sabores del Perú trae a General Paz los platos más emblemáticos de la cocina peruana. Desde 1997, su carta incluye lomo saltado, ají de gallina, anticuchos, seco de cabrito, papa a la huancaína, causa peruana y ceviches de autor.

Entre los precios, destacan el anticucho de corazón de res a $7.000, el ½ ceviche de pescado a $8.000, el bistec a lo pobre por $15.550 y las picadas para dos, como el chicharrón de calamar a $25.500. Con un chef peruano y la supervisión de su propietario Juan Valverde Villarreal, cada plato invita a recorrer los sabores del país andino sin salir de Córdoba.

Coctelería y cocina de autor

Si lo que se busca es una experiencia más elegante y sofisticada, Saint Gallen combina cocina de autor, tapeo y coctelería en un solo espacio. Desde tortilla española por $15.000, pastas desde $20.900 y carnes que van desde los $25.700, cada plato está pensado para compartir y disfrutar.

La coctelería es otro de sus fuertes: cócteles de autor como Saint Gallen (servido en tetera para tres personas) se suman a clásicos como Bloody Mary a $9.300 o Caipiroska a $8.000. El Whisky escocés, irlandés y de autor completan la propuesta. Cada visita es un equilibrio entre gastronomía, diseño y experiencia social, ideal para quienes buscan cena y cocteles en un mismo lugar.

El corazón gastronómico cordobés

Para los amantes de la parrilla tradicional, Viejo Lobo se mantiene como un clásico de la esquina de 24 de Septiembre y Pringles. Reconocido este año como «Mejor Restaurante Tradicional», ofrece parrilladas para dos por $54.000, individuales a $29.000 y cortes destacados como vacío de ternera a $22.900, ojo de bife a $27.000 o cordero confitado con puré de arvejas a $28.000.

La propuesta incluye también pastas caseras y pescados, como trucha rellena en tempura por $26.000 o salmón grillado a $30.000, garantizando una experiencia completa para quienes disfrutan de la parrilla de siempre, pero con un toque moderno y cuidado.

Aproximado por persona

Tomando en cuenta todos los restaurantes que recorremos en General Paz, se puede estimar un rango de gasto bastante amplio según la experiencia que se busque.

En opciones más informales o con platos para compartir, como Sabores del Perú o Lo del Armenio, se puede cenar con un promedio aproximado de $8.000 a $25.000 por persona. En propuestas de cocina de autor y pastas premium, como San Pietro y San Honorato, el gasto sube a $22.000 a $40.000 por persona, incluyendo bebida y cubierto. Para experiencias más completas, con picadas o promociones en Al Malek o Saint Gallen, el promedio puede superar los $40.000, mientras que en Viejo Lobo, con parrilladas y cortes de calidad, el gasto por persona ronda los $25.000 a $30.000, dependiendo del menú y las bebidas elegidas.

Cada espacio tiene su propia identidad, su historia y su sello particular. Por eso, el barrio se consolida como un escenario gastronómico que invita a descubrir, compartir y disfrutar de cada bocado. Una caminata por sus calles puede transformarse fácilmente en un recorrido de sabores, colores y aromas, donde la tradición y la innovación se combinan para que cada cena sea única.