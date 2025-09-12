Decime cuánto queres gastar y te digo dónde cenar: edición Rafael Núñez

El corredor gastronómico de Rafael Núñez concentra parte de la movida más fuerte de la ciudad. Allí, trattorias italianas, parrillas de autor, mercados modernos y pizzerías conviven a pocas cuadras, y la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿cuánto sale sentarse a cenar?

Clásicos italianos y pastas premium

San Pietro, en plena Rafael Núñez, propone pastas, carnes y pizzas sin tacc. Los spaghetti a la carbonara cuestan $17.700, los sorrentinos de jamón y queso $20.200 y las pizzas entre $19.300 y $23.700. Con un cubierto de $950, el promedio por persona es de entre $22.000 a $27.000. Más información sobre su carta aquí.

Con un presupuesto diferente, pero en el mismo corredor, Nostra suma pizzas de masa madre desde $12.000 hasta $19.000, con un promedio de $18.000 a $22.000 por persona. A su vez, incluyen empanadas de diferentes sabores.

Experiencia norteamericana

Por otro lado, Tucson, de impronta norteamericana, ofrece hamburguesas desde $17.400 y ribs que superan los $20.000. Con bebidas incluidas, el promedio por comensal asciende a unos $25.000, dependiendo de la elección para cenar.

Su carta se encuentra disponible aquí.

Mercado gastronómico: experiencias de lujo y bares

En la misma avenida, se alza el Mercado de las Rosas, que concentra bares y restaurantes bajo un mismo techo. Allí conviven Patagonia, Dea de Veras, Matorral, y Las Moras, el bodegón del espacio.

Este ofrece desde entradas por $3.190 hasta milanesas por $19.850 y pastas por $14.960. Comer aquí cuesta, en promedio, entre $10.000 y $18.000 por persona. Más detalles de su oferta acá.

Entre tanta variedad, Matorral se destaca por su parrilla de autor y platos de alta gama, con precios que reflejan su propuesta premium. La Mesaza Matorral, para cuatro personas, cuesta $190.000 e incluye entradas, principales, guarniciones, postres y bebidas sin alcohol. Entre los platos más destacados: raviol a la parrilla a $9.500, croquetas de osobuco a $14.500, mollejas a $25.600 y bife de picaña Angus 500gr a $39.000.

También ofrece opciones entre panes y acompañamientos que van de $7.800 a $25.500, ideales para una experiencia completa y gourmet. La carta completa de septiembre se puede consultar aquí.

Por lo tanto, salir a comer en Rafael Núñez tiene un rango amplio, desde $10.000 en opciones más informales como Nostra; $35.000 en propuestas de autor o cocina internacional, y hasta $190.000 si se opta por una experiencia premium en Matorral.

Entre pizzas de masa madre, parrillas creativas y platos italianos, este corredor se consolida como uno de los principales escenarios gastronómicos de la ciudad para una cena, una juntada o un festejo.