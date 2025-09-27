Un "hito cultural" que se planta frente a la restricción del pensamiento

La curaduría, a cargo de Juan Cruz Taborda Varela y Andrea Bocco, se propuso recuperar nociones fundamentales que, según el curador, han sido restringidas y apropiadas por un sector muy pequeño.

Con la directiva de pensar una feria en donde puedan estar presentes las nociones de Humanismo y Libertad, Taborda Varela destaca la autonomía total que tuvieron para armar la grilla.

El lema no es casual. “El concepto de libertad, de algún modo hoy le pertenece a un sector muy pequeño y a una noción que es más bien restringida”, afirma el curador a Perfil Córdoba, marcando la cancha ideológica de la propuesta. Y subraya el sentido profundo que buscan devolver a la palabra: “No en la libertad de no pagar impuestos, si eso acaso fuera algún tipo de libertad, sino en la libertad de poder encontrarse y pensar una sociedad mejor todos juntos en una plaza”.

Esta edición no solo se define por su contenido sino por su gestión. “Esta feria es la segunda del país después de la de Buenos Aires; pero de gestión pública es la primera porque en la de Buenos Aires hay que pagar entrada y en esta, no. Y es organizada por instituciones mayormente públicas", enfatiza el curador.

Ciencia, best-sellers y memoria histórica

La programación es un crisol de propuestas que van desde la alta literatura hasta la divulgación científica, sin perder de vista la efervescencia política y social del país.

Taborda Varela destaca como una de las novedades más significativas el “Ciclo Conicet”. “Bajo las ideas también de Humanismo y Libertad, fuimos muy conscientes de la cuestión de la ciencia en Argentina y por eso se nos ocurrió este ciclo”.

La idea es simple pero poderosa: sacar la ciencia de los laboratorios a la plaza pública. “Acá lo que se va a contar en cinco encuentros distintos son cinco proyectos de investigación que están directamente vinculados a Córdoba”, adelanta, como una forma de revalorizar y visibilizar el trabajo científico argentino.

En cuanto a los autores, la lista es ambiciosa. La feria se inaugura con una entrevista abierta con Reynaldo Sietecase sobre el eje de Humanismo y Libertad. Luego se sucederán nombres como Felipe Pigna, que presentará su última novela; Viviana Rivero, pensando en “un público de literatura más popular”, y la cordobesa María Teresa Andruetto, quien será homenajeada con una entrevista abierta.

(A) de Amarillo en La Cumbre

Otro de los platos fuertes es César González presentando ‘Rengo yeta’, un libro que se convirtió en un boom por “todo lo que representa en términos de poder contar ciertos submundos que no son accesibles a la literatura”, según el curador.

Además, el componente político-cultural tendrá su peso con la participación de Martín Oesterheld, nieto de Héctor Germán Oesterheld, para charlar sobre la serie de El Eternauta, uno de los principales cuatro o cinco hitos culturales políticos y sociales del año.

En la misma línea, la memoria histórica se hará presente con un recordatorio a Agustín Tosco al cumplirse 50 años de su muerte y una actividad sobre los 50 años de la fuga del Buen Pastor, que contará con la presencia de Cristina Salvarezza, una de las protagonistas.

Además, Martín Kohan estará presentando su último libro infantil, ‘El tiempo más feliz’, una historia basada en Córdoba. “La presencia de Kohan por supuesto te va a llevar a hablar de ese libro y también de lo que está pasando en Argentina y la mirada política que él tiene sobre lo que pasa en Argentina”, cierra Taborda Varela.

Con la participación también de figuras como Selva Almada -con una charla sobre su literatura y la “marea feminista”- y los dos ganadores cordobeses del Premio Clarín de Novela, Luciano Lamberti y Roberto Chuit Roganovich.

La Feria del Libro de Córdoba se prepara para ser, durante 16 días, un verdadero mojón cultural, convocando a pensar, discutir y celebrar la palabra en el corazón de la plaza.

Protagonistas. María Teresa Andruetto, Felipe Pigna y Luciano Lamberti (foto) dirán presentes en el evento literario.

