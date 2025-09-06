(A) de Amarillo en La Cumbre

La exposición del sociólogo y fotógrafo desembarcó en la Galería El Paraíso del Museo Mujica Lainez, de La Cumbre, después de su paso por el Paseo del Buen Pastor en la capital provincial.

La exhibición, que se inauguró ayer sábado, busca ser una experiencia que juega con la percepción y los sentidos, planteando interrogantes y despertando sensaciones a través de un color siempre cargado de significados.

El amarillo es el color de la alegría y el optimismo, de la luz del sol y la energía, pero también, y de forma casi opuesta, es el que usamos para la advertencia, la precaución y el peligro. Y Lista explora precisamente esa dualidad, mostrando cómo un mismo color puede transmitir luminosidad y, al mismo tiempo, tensión y urgencia.

Según sus organizadores, en un mundo saturado de visiones distópicas y de una prensa que abruma con títulos exagerados y escandalosos (la famosa “prensa amarilla”), esta muestra se planta como una declaración de intenciones, ya que lejos de un optimismo simplista, ofrece una mirada estimulante y distinta de la vida cotidiana. Como dice el propio Lista, es una forma de “resaltar un foco de atención claro y definido en un entorno urbano que, con demasiada frecuencia, resulta gris, monótono, poco acogedor e impersonal”.

Un guiño a Manucho

La exposición arranca con un claro guiño a la literatura y a la historia local. La fotografía que abre el recorrido es la del cuento “El Retrato Amarillo”, de Manuel Mujica Lainez, un ejemplar único que el museo exhibe en un fanal.

La coincidencia no es casual, ya que la muestra se enmarca en el mes de su natalicio. “Este cuento largo o novela corta fue publicado por primera vez en 1956 y en 1987, los amigos de Manucho –Jorge Cruz, Alberto Girri, Hugo Sottotetti, Oscar Hermes Villordo y Guillermo Whitelow– lo reeditaron en su homenaje", cuenta el fotógrafo a Perfil Córdoba.

La muestra podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. En tanto, el sábado 13 de septiembre se realizará una conversación a pie de obra con el curador, el fotógrafo Martín Rubini, y una introducción de Alejandro Laurenti, escritor y guía del museo, quien ahondará en el cuento de Manucho que da inicio a la exposición.

Como resume Rubini, la propuesta de Lista va más allá de un simple estudio del color: “Nos sumerge en un universo de escenas y elementos cotidianos que, a través de su propuesta artística, cobran nuevos significados. Cada imagen se convierte en una exploración de cómo el color amarillo puede transformar nuestra percepción de lo habitual, revelando la belleza oculta en lo mundano”.



