Escapadas de fin de semana: la cascada que está en la provincia de Buenos Aires y es un paraíso natural ideal para desconectarse

Con el inicio del fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, muchas personas aprovecharán para hacer escapadas y desconectarse de la rutina dentro de la provincia de Buenos Aires. Rodeada de encantadores pueblos, la provincia ofrece numerosos atractivos naturales, entre ellos, una joya poco conocida: la Cascada Cifuentes.

Esta cascada, ubicada en el partido de Coronel Dorrego, también es conocida como Cascada de Aldaya. Su nombre hace alusión a la antigua propietaria de las tierras donde se encuentra, y se destaca por su belleza y tranquilidad, ideales para disfrutar en contacto con la naturaleza.

Qué hacer en la Cascada Cifuentes

Situada en una de las zonas más elevadas de la provincia de Buenos Aires, la Cascada Cifuentes alcanza los 8 metros de altura. Se encuentra sobre el río Quequén Salado, entre los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos, muy cerca del mar, y conforma uno de los accidentes geográficos más impresionantes del sur bonaerense.

El entorno se caracteriza por sus formaciones rocosas, una vegetación abundante y un ambiente ideal para realizar actividades al aire libre como natación, kayak, trekking y otras actividades acuáticas.

Desde la playa, se puede acceder a un mirador natural donde se aprecia toda la cascada y se pueden observar especies autóctonas. El lugar es perfecto para el avistaje de aves, entre ellas loros, gansos y patos, lo que lo convierte en un rincón imperdible para quienes disfrutan del ecoturismo y la fotografía de naturaleza.

Cómo llegar a la Cascada Cifuentes

Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional N°3 hasta el kilómetro 532. Desde allí, se desciende por un camino rural de unos 4 kilómetros, y luego se continúa a pie hasta llegar a la cascada. Un recorrido corto, pero lleno de encanto, ideal para quienes buscan un plan diferente durante el fin de semana largo.