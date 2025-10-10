Escapadas de fin de semana: la cascada que está en la provincia de Buenos Aires y es un paraíso natural ideal para desconectarse

Con el inicio del fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, muchas personas aprovecharán para hacer escapadas y desconectarse de la rutina dentro de la provincia de Buenos Aires. Rodeada de encantadores pueblos, la provincia ofrece numerosos atractivos naturales, entre ellos, una joya poco conocida: la Cascada Cifuentes.
Esta cascada, ubicada en el partido de Coronel Dorrego, también es conocida como Cascada de Aldaya. Su nombre hace alusión a la antigua propietaria de las tierras donde se encuentra, y se destaca por su belleza y tranquilidad, ideales para disfrutar en contacto con la naturaleza.
Ruta del asado: el destino a 1 hora de CABA con laguna y globos aerostáticos | Perfil
Qué hacer en la Cascada Cifuentes
Situada en una de las zonas más elevadas de la provincia de Buenos Aires, la Cascada Cifuentes alcanza los 8 metros de altura. Se encuentra sobre el río Quequén Salado, entre los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos, muy cerca del mar, y conforma uno de los accidentes geográficos más impresionantes del sur bonaerense.
El entorno se caracteriza por sus formaciones rocosas, una vegetación abundante y un ambiente ideal para realizar actividades al aire libre como natación, kayak, trekking y otras actividades acuáticas.
Desde la playa, se puede acceder a un mirador natural donde se aprecia toda la cascada y se pueden observar especies autóctonas. El lugar es perfecto para el avistaje de aves, entre ellas loros, gansos y patos, lo que lo convierte en un rincón imperdible para quienes disfrutan del ecoturismo y la fotografía de naturaleza.
Escapada en tren: el pueblo más antiguo de Buenos Aires para un finde largo y disfrutar de su paisaje | Perfil
Cómo llegar a la Cascada Cifuentes
Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional N°3 hasta el kilómetro 532. Desde allí, se desciende por un camino rural de unos 4 kilómetros, y luego se continúa a pie hasta llegar a la cascada. Un recorrido corto, pero lleno de encanto, ideal para quienes buscan un plan diferente durante el fin de semana largo.