Fin de semana largo clima caluroso, tormentas y un marcado descenso de temperatura

El fin de semana largo, que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, ofrecerá un escenario meteorológico de dos caras, especialmente en la franja central del país.

Según los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de diversas plataformas como Meteored y Accuweather, los argentinos disfrutarán de un comienzo con temperaturas cálidas y agradables, pero deberán prepararse para un cierre dominado por la inestabilidad, las lluvias y un marcado descenso térmico.

El clima en el AMBA: de "veranito" a un domingo con lluvias y tormentas

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), el fin de semana comenzará con un ambiente típicamente primaveral. El viernes 10 se perfila como el día más cálido, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 28°C o 29°C. El cielo alternará entre soleado y algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones, condiciones ideales para actividades al aire libre. Las temperaturas mínimas rondarán los 16°C.

El sábado 11 mantendrá la tónica cálida, con máximas que se ubicarán en torno a los 27°C y 29°C, producto de la elevada sensación térmica por la humedad. Aunque la mayor parte del día transcurrirá sin lluvias, la nubosidad irá en aumento, anticipando el cambio de condiciones. Hacia la noche, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas comenzará a incrementarse, especialmente entre las 19 y las 22 horas, según el SMN.

El quiebre definitivo llegará el domingo 12. La llegada de un frente frío generará un escenario de mal tiempo que se extenderá durante toda la jornada. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con la posibilidad de que algunas sean localmente fuertes.

Estos fenómenos podrían estar acompañados de ráfagas de viento intensas del sector sur, que podrían alcanzar los 50 km/h, actividad eléctrica y no se descarta la caída de granizo. Esta inestabilidad provocará un desplome de la temperatura, con una máxima que apenas superaría los 21°C y una mínima de 16°C.

El pronóstico para la Provincia de Buenos Aires y el resto del país

En la Provincia de Buenos Aires, el comportamiento del clima será similar al del AMBA. La costa atlántica también experimentará un sábado caluroso que dará paso a un domingo inestable con lluvias y vientos del sur. El SMN advierte sobre la posibilidad de acumulaciones de lluvia significativas en zonas puntuales de la provincia, lo que podría generar anegamientos.

A nivel nacional, la tendencia se replica en la franja central. Provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tendrán un viernes y sábado con temperaturas elevadas, superando los 30°C en algunas localidades. Hacia el domingo, la inestabilidad se hará presente con lluvias y tormentas.

En la región de Cuyo, se esperan condiciones más estables. Mendoza y San Juan gozarán de días mayormente soleados con temperaturas máximas que rondarán los 30°C el viernes y sábado, con un leve descenso para el domingo, pero sin pronóstico de lluvias significativas.

El noroeste argentino (NOA) presentará temperaturas cálidas y cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones durante el fin de semana.

Finalmente, en la Patagonia, el escenario estará marcado por el viento, especialmente en el sur. Se esperan condiciones más frescas, con algunas lluvias y chaparrones intermitentes, y nevadas en las zonas cordilleranas más elevadas.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que podrían emitirse alertas meteorológicas, especialmente para la jornada del domingo en la región central del país.