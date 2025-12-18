En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV máximo de 11, alcanzando la categoría de "extremo". Se recomienda evitar la exposición directa al sol, durante las horas del mediodía.

Además, en el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé valores extremos que oscilarán entre 11 y 14 en el norte y la zona cordillerana. En la región central y Patagonia, los niveles se mantendrán entre muy altos y extremos.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV solar mundial (IUV) es una medida estándar internacional que describe la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este índice se expresa en una escala numérica que comienza en 0; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rayos UV

Es fundamental conocer este indicador porque permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas según el nivel de riesgo. Los valores se agrupan en categorías: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). La difusión del IUV ayuda a concienciar sobre los riesgos de la sobreexposición solar, que es la causa principal de problemas dermatológicos graves a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede causar efectos nocivos inmediatos y crónicos. La OMS advierte que, a corto plazo, los rayos UV provocan quemaduras solares y queratitis solar (inflamación de la córnea). A largo plazo, el daño acumulado se manifiesta en el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), pérdida de elasticidad y la aparición de manchas y arrugas.

El cometa 3I/ATLAS se encuentra a menos de 48 horas de alcanzar su punto más cercano a la Tierra

Sin embargo, el riesgo más grave es el desarrollo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma y carcinomas cutáneos. Además, la radiación UV puede debilitar el sistema inmunitario y causar daños oculares severos, como las cataratas, que son una de las principales causas de ceguera en el mundo. Por estas razones, es vital protegerse incluso en días nublados, ya que las nubes no bloquean toda la radiación.

Para protegerse de forma efectiva, la OMS y la OPS recomiendan limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas centrales del día, generalmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando la intensidad es máxima. Es fundamental buscar la sombra y utilizar elementos de protección física como sombreros de ala ancha, que resguarden ojos, orejas y cuello, además de anteojos de sol con filtro UV certificado.

Asimismo, se aconseja el uso de ropa de trama cerrada y de colores oscuros que cubra la mayor parte del cuerpo posible. Es indispensable aplicar generosamente protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de al menos 30 en todas las áreas expuestas, reaplicándolo cada dos horas o después de nadar o transpirar. permanencia al sol.