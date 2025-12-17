Este miércoles 17 de diciembre se presenta en Argentina con un marcado ascenso de las temperaturas y condiciones estables en la región central. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores experimentarán una jornada calurosa con cielo algo nublado. Mientras tanto, rigen alertas por vientos intensos en sectores bonaerenses y un índice UV extremo en áreas del norte del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 17 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el organismo oficial pronostica una temperatura mínima de 17°C y una máxima que alcanzará los 31°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones. La jornada estará marcada por vientos del sector norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora hacia la tarde en la zona del AMBA.

El índice de rayos UV en Buenos Aires será "muy alto" y "extremo" en el Litoral: riesgo peligroso para la salud

Clima miércoles 17 de diciembre

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos fuertes. Se esperan ráfagas provenientes del norte o noroeste con velocidades de entre 30 y 50 km/h, pudiendo superar los 70 km/h localmente. En ciudades costeras como Mar del Plata, la temperatura oscilará entre los 12°C y los 26°C, con un incremento de la nubosidad hacia la noche del miércoles.

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región del Litoral, específicamente en Posadas, se anticipa una jornada de calor intenso con una temperatura máxima de 33°C y mínima de 19°C. La zona norte presenta un índice UV extremo, por lo que se recomienda precaución ante la exposición solar. Por su parte, en Santa Fe, las condiciones meteorológicas se mantienen estables con cielo mayormente soleado y una marca térmica máxima estimada en los 30°C.

Hacia el oeste, en San Luis, se prevé un ascenso de temperatura con una máxima promedio de 34°C y ráfagas fuertes en la región norte. En la Patagonia, las condiciones son más variables y en zonas de Chubut se esperan temperaturas que podrían superar los 30°C. El clima nacional se caracteriza hoy por la ausencia de lluvias significativas en gran parte del territorio, consolidando un ambiente seco y caluroso.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 18 de diciembre, el calor se intensificará en la Capital Federal y alrededores, con una mínima de 22°C y una máxima agobiante de 34°C. El viento norte continuará soplando con intensidad, manteniendo las condiciones de baja humedad. En el resto de Argentina, las marcas térmicas seguirán subiendo, especialmente en el norte y centro, donde se prevén valores máximos que podrían alcanzar los 35°C en varias provincias.

El viernes 19 de diciembre se perfila como una jornada inestable en diversas regiones del país. En la provincia de San Luis, se estiman máximas de 36°C con probabilidad de chaparrones aislados hacia la tarde. En Buenos Aires, el termómetro oscilará entre los 22°C y 32°C bajo un cielo mayormente nublado. Hacia el fin de semana, se anticipa el ingreso de un frente que podría generar tormentas localizadas en la franja central.