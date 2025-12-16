El martes 16 de diciembre se presenta con condiciones estables y ascenso de las temperaturas en la zona central del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, donde el cielo estará algo nublado. Se prevé que las marcas térmicas sean agradables. En contraste, las provincias del norte argentino experimentarán calor más intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un tiempo mayormente soleado.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 16 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada de cielo algo nublado, según la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima se establecerá en los 17°C y la máxima alcanzará los 26°C. Los vientos serán leves del sector sur/suroeste, rotando a leves del noreste en algunas áreas de la Provincia de Buenos Aires.

Clima martes 16 de diciembre

Las condiciones meteorológicas se presentarán estables en Capital Federal y sus alrededores, sin pronóstico de precipitaciones. La sensación térmica se mantendrá agradable, con temperaturas que no superarán la barrera de los 30°C. Se recomienda, no obstante, prestar atención al Índice UV, que podría ser alto en las horas centrales del día debido al predominio del sol.

Cómo estará el clima en el resto del país

Las provincias del norte de Argentina continuarán bajo la influencia de temperaturas elevadas, con máximas que en algunas ciudades podrían superar los 28°C, como en Posadas y Resistencia. El clima será caluroso e inestable en sectores del NEA. En Salta se anticipan marcas más moderadas.

En el centro del país, provincias como San Luis y Córdoba tendrán máximas cercanas a los 24°C y 26°C respectivamente, con cielo mayormente soleado. Por su parte, en la Patagonia, el tiempo se presentará más fresco. Comodoro Rivadavia, por ejemplo, registrará una máxima de 16°C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 17 de diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires se espera un suave ascenso de la temperatura. La mínima se ubicará en los 18°C y la máxima alcanzará los 29°C, con cielo algo nublado. Las condiciones estables se mantendrán, con vientos leves del sector sureste rotando al noreste.

El jueves 18 de diciembre continuará la tendencia al ascenso térmico en la región central, con una mínima de 21°C y una máxima que podría llegar a los 33°C en CABA. Las altas temperaturas se extenderán al resto de Argentina, anticipando un posible retorno de la inestabilidad y lluvias en algunas zonas del norte y centro hacia el fin de semana.