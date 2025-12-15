ATN en clave política: el NEA concentró fondos récord en diciembre en plena negociación con la Casa Rosada

Diciembre se convirtió en el mes de mayor distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde la asunción de Javier Milei, con un giro que alcanzó los $43.000 millones en apenas dos semanas. El dato, relevado por una consultora privada especializada en finanzas públicas, adquiere especial relevancia en el NEA, donde varias provincias aparecen entre las principales receptoras de fondos en un momento político clave.

El reparto se produjo en simultáneo con la convocatoria a sesiones extraordinarias, la negociación del Presupuesto 2026 y el inicio del debate por la reforma laboral, dos proyectos centrales para el oficialismo y que requieren del respaldo de gobernadores aliados ante la falta de mayorías propias en el Congreso.

Tucumán, Misiones y Chaco, beneficiados

Dentro del mapa de transferencias, Tucumán lideró el ranking mensual con $20.000 millones, seguida por Misiones, que recibió $12.000 millones, y Chaco, con $11.000 millones. Las tres provincias del Norte se ubicaron entre las más favorecidas del país durante diciembre.

En el acumulado anual, Tucumán se consolidó como la jurisdicción con mayor volumen de ATN recibidos en 2025, alcanzando los $35.000 millones, un dato que refuerza el vínculo político entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la Casa Rosada. Misiones y Chaco también figuran entre las provincias con mayor nivel de asistencia discrecional a lo largo del año.

La coincidencia temporal entre el reparto récord de ATN y la agenda legislativa del Gobierno vuelve a poner bajo la lupa el uso de estos recursos, concebidos por ley para atender situaciones excepcionales. En la práctica, los envíos se concentraron en un grupo acotado de provincias, muchas de ellas claves para garantizar apoyos parlamentarios en votaciones sensibles.

El esquema expone un patrón claro: mientras un conjunto de distritos recibió asistencia significativa, otros quedaron completamente excluidos. En el NEA, el caso más emblemático es Formosa, que no recibió transferencias de ATN desde el inicio de la gestión Milei, en línea con su postura abiertamente crítica frente al ajuste fiscal y las reformas estructurales del Gobierno nacional.

Provincias ahogadas y discrecionalidad en alza

El reparto se da en un contexto de asfixia financiera provincial, con transferencias no automáticas en niveles históricamente bajos y una fuerte caída de la inversión pública nacional en el interior. Para gobernadores del NEA, los ATN se transformaron en una herramienta clave de oxígeno fiscal, aunque su distribución selectiva reaviva el debate sobre el federalismo real. La imagen del presidente junto a mandatarios del Norte beneficiados por el reparto refuerza la lectura política de los envíos, en momentos en que el Ejecutivo acelera acuerdos para avanzar con su paquete legislativo antes de fin de año.