Verano 2026: los alquileres turísticos ya muestran niveles de ocupación de hasta el 80%

A más de un mes del inicio formal de la temporada alta, el turismo interno comienza a dar señales firmes de recuperación y dinamismo. En los principales destinos del país, las reservas para el verano 2026 ya se ubican entre el 60% y el 80%, especialmente para el mes de enero, un nivel que supera las expectativas iniciales del sector.

El dato resulta relevante en un contexto marcado por el crecimiento de los viajes al exterior, que había generado cautela entre operadores turísticos. Sin embargo, los registros actuales no solo mejoran las previsiones, sino que también superan las consultas del mismo período del año pasado.

El alquiler turístico, la opción dominante

Uno de los rasgos más claros de esta temporada es la consolidación del alquiler turístico como la alternativa más elegida por los viajeros. Casas y departamentos se imponen frente a otras modalidades, impulsados por la búsqueda de mayor privacidad, flexibilidad y comodidad.

La demanda se concentra especialmente en unidades independientes que ofrecen amenities, una tendencia que refleja un cambio en los hábitos de consumo turístico, con mayor énfasis en el confort durante la estadía.

Estadías más largas y planificación anticipada

Otro elemento distintivo del verano 2026 es la planificación anticipada. Los turistas ya no esperan a último momento y, además, optan por estadías de duración media, que en muchos casos superan la semana, dejando atrás el predominio de escapadas cortas. Este comportamiento contribuye a explicar los altos niveles de ocupación temprana y brinda mayor previsibilidad a los prestadores del sector.

El buen nivel de reservas no se limita a una región específica. La Costa Atlántica, con Mar del Plata entre los destinos más elegidos, lidera las preferencias, pero el fenómeno se replica también en las sierras, el Norte argentino y la Patagonia. El escenario anticipa un movimiento turístico generalizado, con impacto positivo en economías regionales y en la cadena de servicios vinculada a la actividad.

Con estos indicadores, el verano 2026 se perfila como una temporada con alto nivel de ocupación, marcada por un turista más previsor, estadías más extensas y una clara inclinación por el alquiler temporario como forma de alojamiento.