El pronóstico del índice ultravioleta (UV) para la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) para este miércoles 17 de diciembre, alcanzará un valor de 11, calificado como "extremo". Altamente peligroso, este nivel implica un riesgo muy alto de daño por exposición solar sin protección.

Según los datos de referencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros informes regionales, para el miércoles 17 se esperan niveles de radiación UV "extremos" en el Nordeste Argentino, como Posadas (Misiones), con riesgo asociado de quemadura solar muy rápida y alta peligrosidad. Otras zonas del país también presentarán índices "muy altos" o "extremos" dada la época del año.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) del sol que llega a la superficie terrestre, y es clave para informar sobre el riesgo de la exposición solar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades estandarizaron su medición, que va desde el valor 0 hasta niveles superiores a 11, clasificados en una escala que va de "Bajo" (0-2) a "Extremo" (11+).

Rayos UV

Saber el IUV es vital para la salud pública, ya que a mayor valor, mayor es el riesgo de daño en la piel y los ojos, y menor el tiempo que tarda en producirse una lesión. La radiación UV causa quemaduras solares, pero el daño en el ADN puede comenzar incluso antes de que el eritema sea visible. Es por esto que la OMS recomienda aplicar medidas de protección a partir de un IUV de 3 o superior ("Moderado").

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva y sin protección a los rayos ultravioleta (UVA y UVB) representa un grave peligro para la salud, siendo la principal causa de cáncer de piel, incluido el melanoma maligno, el carcinoma basocelular y el carcinoma de células escamosas. La radiación UV también es responsable del envejecimiento prematuro de la piel, provocando la pérdida de elasticidad, arrugas y la aparición de manchas.

Además de los efectos cutáneos, los rayos UV dañan los ojos. La OMS estima que hasta un 10% de los casos de ceguera por cataratas en el mundo son atribuibles a la sobreexposición solar, un daño que es prevenible. Otros efectos oculares incluyen la fotoqueratitis, la fotoconjuntivitis y el pterigión, una lesión que puede reducir la visión. La exposición también afecta negativamente al sistema inmunitario.

Ante un pronóstico de IUV "Muy Alto" o "Extremo", como el esperado para mañana, las medidas de protección deben ser estrictas. La OMS y la OPS insisten en limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 10:00 y las 16:00) y buscar activamente la sombra, incluso en días nublados.

Es fundamental el uso de prendas protectoras como sombreros de ala ancha para el rostro y el cuello, y gafas de sol homologadas que bloqueen el 99% al 100% de la radiación UVA y UVB. En las zonas del cuerpo que queden expuestas, se debe aplicar generosamente un protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior) y reaplicarlo cada dos horas, o después de nadar o transpirar.