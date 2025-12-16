Los gobernadores del bloque Fuerza Patria (FP), alineados con el peronismo, se reunieron este martes en la Casa de La Pampa para expresar críticas conjuntas contra la reforma laboral presentada por el Gobierno del presidente Javier Milei. A días de conocer el proyecto, reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y alertaron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, anunciando una agenda parlamentaria común para coordinar acciones.

Al ser convocado por Sergio Ziliotto, el encuentro evidenció unidad frente a la reducción de alícuotas en Ganancias, que según los gobernadores afecta directamente la coparticipación y las arcas provinciales. Señalaron que la reforma laboral “se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal” y advirtieron que “cada decisión del actual Gobierno nacional agrava la situación”, con tensión económica y financiera que impacta en servicios.

Asistieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora y el nuevo gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez. También participaron alrededor de 20 legisladores nacionales del PJ, incluidos Jorge Taiana y Santiago Cafiero, quienes respaldaron la postura de los mandatarios y se comprometieron a impulsar iniciativas parlamentarias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se mostró unidad frente a lo que consideran un desfinanciamiento provincial por la reducción de alícuotas en Ganancias

Luego, en su comunicado conjunto, los gobernadores remarcaron que el federalismo constituye un pilar esencial para un desarrollo equilibrado y justo, y advirtieron que el retiro progresivo del Estado nacional dejó a las provincias casi en soledad frente a la prestación de servicios públicos indelegables. Señalaron además que, desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación provincial en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%, y que nuevas medidas oficiales, como la reforma laboral en debate, podrían profundizar esta desigualdad.

A la par, alertaron sobre incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización de obras públicas, lo que profundiza las diferencias territoriales. Reclamaron que el federalismo sea discutido como una estrategia integral de desarrollo, inclusión y equidad, y destacaron que trabajarán de manera coordinada en el Congreso para proteger los recursos provinciales, garantizar transparencia en la distribución de fondos y fortalecer la autonomía de las jurisdicciones.

Finalmente, enfatizaron la importancia de construir consensos entre provincias de distintas fuerzas políticas para asegurar políticas sostenibles, equilibradas y que contribuyan a un crecimiento territorialmente inclusivo, dejando claro que el bloque FP se mantendrá vigilante ante cualquier iniciativa que pueda comprometer la estabilidad financiera.

Qué cambios introduce y cómo impactan trabajadores y empresas

El paquete de reformas laborales impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei promete transformar de manera estructural las relaciones laborales en Argentina, con una serie de modificaciones que afectan directamente a trabajadores y empresas. Abarcan flexibilización de contrataciones, ajustes en compensaciones y limitaciones a derechos sindicales, buscando reactivar el empleo formal, reducir la alta informalidad y aumentar la competitividad laboral.

Se incluye un mecanismo alternativo de indemnización, negociable entre empresas y sindicatos, que busca reducir los altos costos de contratación y disminuir la litigiosidad laboral. A la par, se introduce el concepto de "banco de horas", un sistema que permite a las empresas acumular y compensar horas trabajadas en exceso en períodos de menor actividad, con supuesto consentimiento del empleado, otorgando una mayor flexibilidad operativa.

Se espera debate en el Senado antes de fin de año

Acerca de la negociación colectiva, la reforma propone limitar la ultraactividad de los convenios e impulsar la preeminencia de los acuerdos por empresa, permitiendo que las condiciones laborales se adapten mejor a las realidades de cada compañía por sobre los convenios de actividad. Esto se complementa con la posibilidad de acordar una jornada laboral de hasta 12 horas y la figura de la "negociación dinámica" del salario, que habilita el pago de bonos o premios ligados a la productividad y el cumplimiento de objetivos.

Otros puntos relevantes incluyen la extensión del período de prueba a seis meses y la autorización para fraccionar las vacaciones. Además, se busca regular el trabajo en plataformas digitales bajo un régimen de autónomos con acceso a seguros, y se impulsa un blanqueo laboral con descuentos en contribuciones patronales para las empresas que aumenten su nómina. Los cambios también contemplan la posibilidad de pagar sueldos en moneda extranjera y una limitación al derecho de huelga mediante la ampliación de los servicios considerados esenciales.

El Gobierno defiende la reforma argumentando que la "incertidumbre jurídica" estancó el empleo privado formal y que el alto costo de contratación impulsó la informalidad, que supera el 43% de los trabajadores. Sin embargo, los especialistas mantienen diferencias sobre el impacto real que estas medidas tendrán en la generación de nuevos puestos.

MV/ML