La provincia de Buenos Aires terminó el escrutinio definitivo: Fuerza Patria acortó la distancia con LLA, pero no le alcanzó para ganar

El peronismo de la provincia de Buenos Aires logró acortar la distancia del resultado electoral con La Libertad Avanza (LLA) en el escrutinio definitivo, pero no le alcanzó para imponerse. El partido de Javier Milei ratificó su victoria con una diferencia de 29.354 votos respecto a la segunda fuerza.

En el conteo definitivo de votos finalizado este martes, tanto Fuerza Patria (FP) como LLA crecieron en comparación con el escrutinio provisorio llevado a cabo entre el 26 y 27 de octubre, cuando se había llegado a escrutar el 99,28% de las mesas, de acuerdo a los últimos datos publicados por la Dirección Nacional Electoral.

Mientras que FP, en el escrutinio provisorio, había registrado 3.558.527 de votos (40,91%), en el definitivo contabilizó 3.620.634, lo que expresa un crecimiento de 62.107 sufragios. Por su lado, LLA, que el 26 de octubre había anotado 3.605.127 (41,45%), ahora computó 3.649.988 votos a su favor, lo que significa que sumó 44.861 votos. Esos números confirman que la lista violeta logró ingresar 17 diputados y el peronismo 16.

En total se computaron 9.127.527 votos, de los cuales 105.964 fueron en blanco y 211.712 nulos.

En tercer lugar quedó el Frente Izquierda y de los Trabajadores con 443.254 votos, lo que confirmó que sumará dos diputados al Congreso a partir del próximo 10 de diciembre.

Atrás salió Propuesta Federal para el Cambio, que llevaba al abogado Fernando Burlando, con 246.246 votos, y le siguió Provincias Unidas, con 215.585 votos.

En tanto, el Partido Nuevo Buenos Aires, que encabezó el periodista Santiago Cúneo sumó 117.149 sufragios, y El Frente Patriota Federal, que tuvo como postulante al empresario de la carne Alberto Samid, acumuló 105.900.

Más rezagada se ubicó la lista Unión Federal (79.215 votos) del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. La cantidad de sufragios que obtuvo Gray le habrían servido al Fuerza Patria para ganar en la provincia, aunque no en el país.

El escrutinio definitivo estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y del juez federal con competencia electoral con asiento en La Plata, Alejo Ramos Padilla.

La Junta Electoral culminó tras casi una semana de trabajo ininterrumpido. La Justicia citó a los apoderados de todas las agrupaciones que participaron de las elecciones a una audiencia el próximo jueves para presentar cualquier protesta contra el escrutinio, según lo establece el Código Electoral Nacional.

