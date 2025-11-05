Jorge Yoma: "El peronismo está preso en San José 1111"

—Javie Milei ha manifestado inspiración en la administración de Carlos Menem. ¿Qué opinión le merece esta declaración?

—Milei es una mala caricatura de Carlos Menem. Hacer esa comparación es faltarle el respeto a la historia y manipular la figura de un presidente que, con sus aciertos y errores, gobernó el país durante diez años y fue reelegido. Menem convocó a una Asamblea Constituyente que modificó la Constitución en 1994, logrando un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales de la época. Unió a los argentinos alrededor de esta reforma, en un acuerdo con su principal opositor, Raúl Alfonsín, y las demás fuerzas políticas. Fue gobernador de La Rioja por tres períodos, un hombre que recorrió la Argentina cien veces, llegando a los lugares más humildes y construyendo su proyecto político sobre bases populares. Milei es todo lo contrario. Asume con una retórica agresiva, insultante e instigadora al odio hacia quienes no piensan como él, a quienes despectivamente llama zurdos, o utiliza el repertorio dialéctico de moda. Si alguien expresa una crítica, activa una tropa de seguidores en redes sociales, financiada con dinero espurio y negro de los servicios de inteligencia, que persigue a quienes no comulgan con sus ideas mediante insultos y agresiones. Por lo tanto, no hay punto de comparación entre una figura histórica como Menem y esta figura casi payasesca y tragicómica que los argentinos debemos soportar con Milei como presidente.

—¿Cómo es posible, entonces, que un sector de la familia Menem, específicamente Lule y Martín Menem, haya logrado acumular tanto poder en este Gobierno?

—La verdad es que tanto Karina Milei como el propio Milei demuestran precariedad intelectual y escasas capacidades para la conducción pública. El gobierno de Milei es tan precario que no resulta difícil asumir posiciones de poder en él, ya que no se requieren grandes condiciones. En los últimos años de vida del expresidente Menem, sus primos Martín y Lule lo acercaron a Carlos Menem, organizando reuniones, porque Milei se declara admirador de él. De ahí surge la relación, en los últimos años de vida del expresidente. Y bueno, por esas cosas que tiene la Argentina, personas sin las capacidades mínimas para ocupar niveles de conducción del Estado, hoy lo están conduciendo. Esto es lo que sucede actualmente en Argentina.

—Muchos análisis políticos sugieren que ahora Milei prescindirá de sus aliados, el PRO y la UCR, y que irá directamente a buscar apoyo en los peronismos del interior. ¿Qué opina al respecto?

—Milei carece de capacidad para construir consensos. Aunque después de las elecciones pareció querer cambiar su actitud, la alianza con los gobernadores es insostenible a largo plazo debido a las realidades y necesidades individuales de cada provincia. Su estrategia es convocar a cada uno con un plato de lentejas para satisfacer las necesidades provinciales. Excluyó a quienes no piensan como él, lo que representa a la mitad de los argentinos, incluyendo la provincia de Buenos Aires y los gobernadores del norte. Esto revela un proyecto divisivo: quienes lo apoyen verán sus derechos reconocidos, mientras que quienes no, serán despojados de sus recursos, como sucedió con la provincia de Buenos Aires y La Rioja. Como abogado de La Rioja, puedo decir que el Estado Nacional nos debe ya 1000 millones de dólares por retención ilegítima de fondos presupuestados en los últimos dos años. La construcción de poder basada en prebendas a los gobernadores es frágil, al igual que su programa económico. En menos de seis meses, ha contraído una deuda de 80.000 millones de dólares, incluyendo 20.000 millones al Fondo Monetario y 40.000 millones que Trump le otorgó para las elecciones estadounidenses. El país está profundamente endeudado, y los recursos obtenidos mediante deuda se fugan por la bicicleta financiera.

Jorge Yoma participó del Ciclo de Entrevistas de estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de la USBA.

—¿Qué análisis hace del peronismo, tras la derrota electoral?

—El peronismo está preso en San José 111. Estamos todos presos, como Cristina. Y no nos animamos todavía a salir a construir. Por supuesto, respetando y solidarizándonos con la prisión injusta que está pasando Cristina. Yo mismo fui a visitarla hace 15 días. Pero el peronismo tiene que salir a construir un proyecto de nación. Somos la única opción. Hay un fenómeno que se dio en estas elecciones, que es la desaparición del radicalismo y del PRO, y solo queda Milei, que absorbió todo eso que era Juntos por el Cambio, y el peronismo. El peronismo está en una situación de atomización. Hay dirigentes y gobernadores que tienen posiciones cercanas al gobierno, peronistas, y otros que están en las antípodas. Nosotros tenemos que ser capaces de salir a construir un proyecto que sea la opción al "más macho" que está conduciendo la Argentina.

—Dice que el peronismo está preso en San José 1111. ¿Cristina es responsable de esta situación?

—No, Cristina no es responsable de nada, absolutamente de nada. Ella está sufriendo una prisión absolutamente injusta, ya que la causa por la que está presa carece de sentido. Se la hizo responsable de actos del director de Vialidad de Santa Cruz, mientras que se absolvió al Jefe de Gabinete que administró el presupuesto, al Ministro de Infraestructura que distribuye las partidas, y al Subsecretario de obras públicas que ejecuta el presupuesto para la obra pública. Directamente se estableció una conexión o un salto per saltum entre la Presidenta y el Director de Vialidad para armar una causa. Es una causa que, por el mismo motivo que Cristina, debería implicar a todos los presidentes, empezando por el actual. Así que Cristina no tiene la culpa de nada. Lo que sí creo es que debemos dejar de lamentarnos por su prisión, ser solidarios con ella, e ir a los foros internacionales a explicar la injusticia de su situación. Pero también, a su vez, debemos salir a caminar la Argentina y a reconstruir un proyecto de país. No podemos quedarnos siendo los viudos de Cristina, esperando que ella regrese.

—¿Ahora que está proscripta, Cristina debería dar un paso al costado y permitir la reconstrucción del peronismo?

—Cristina cometió un error, algo que le señalé cuando la visité: no permitir elecciones internas. Cuando Quintela recorrió Argentina, y yo lo acompañé, desde Buenos Aires se dijo que Cristina era la presidenta, pero nosotros queríamos ir a internas y no se nos permitió participar. Este fue un grave error porque implicaba un valor añadido a la reconstrucción de la relación del peronismo con la sociedad. En este sentido, Cristina se encuentra en una situación en la que el propio gobierno la coloca, y ahora comienza otro juicio que será transmitido por YouTube. Estamos en una situación difícil en la que el Gobierno la mantiene en esa posición porque le conviene. Sin embargo, no creo que Cristina deba dar un paso al costado ni nada por el estilo. En política, hay que ganar con votos, con la legitimidad que da el voto. Por lo tanto, creo que el peronismo, y Cristina debe entender esto: tiene que fijar una fecha el año que viene para una elección interna en la que participemos todos los peronistas y los independientes.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas de la USBA y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Ha sido un gusto, un placer, la verdad que me complace mucho hablar de estas cosas porque es necesario hacerlo. Yo ahora estoy en La Rioja, y me agrada mucho que la iniciativa haya surgido de estudiantes. Uno de mis mayores logros en mi carrera política es haber logrado la creación de la Universidad Nacional de Chilecito, hace 22 años ya de una Ley promulgada por Néstor Kirchner. Así que me alegra mucho y los felicito por formarse como profesionales.



Por Tamara Ormeño y María Cristina Geninazzi

Posgrado en Periodismo de Investigación

Universidad del Sur de Buenos Aires