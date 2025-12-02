Fe y compromiso: la Villa 21-24 celebró la "Maratón y Misa por la Vida" junto al Padre "Pepe" Di Paola

La comunidad de la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas vivió una significativa jornada de fe, encuentro y compromiso social con la celebración de la "Maratón y Misa por la Vida", una actividad organizada por la Misión Padre Pepe y encabezada por el Padre "Pepe" Di Paola, que estuvo acompañado por el párroco de la Parroquia de Caacupé, Lorenzo "Toto" de Vedia, y el cura Ignacio Baggatini del Barrio Carlos Mugica (ex-Villa 31).

El evento, realizado el miércoles 19 de noviembre, convocó a centenar de vecinos y asistentes diarios de la Misión, en un espacio de reflexión sobre los desafíos cotidianos de la vida en el barrio, donde el eje estuvo puesto en "caminar por la vida", como hacemos a día, pero en comunidad y celebrando el encuentro.

Una Maratón por la vida

Mirna Florentín, directora de la Misión Padre Pepe, explicó el sentido profundo de la actividad: "Todo el tiempo en la vida nosotros vivimos determinadas maratones; cuando buscamos trabajo, justicia, sustento... El resultado del trabajo hace que las personas tomen conciencia por esa larga marcha que es el acceso a los derechos, como lo es la medicación, la salud y la educación".

Florentín destacó que la Misión beneficia diariamente a más de mil personas y subrayó la importancia de "compartir la vida como viene, reflexionando junto con los líderes comunitarios que son nuestros curas villeros para seguir sembrando sus ejemplos."

El sentimiento de la comunidad fue reflejado por doña Rosa, vecina desde hace 29 años en el barrio 21-24 de Barracas, quien participó de la maratón. "Estoy muy emocionada y agradecida porque esto es el fruto de una semillita que con mucho esfuerzo se sembró," dijo, agregando un mensaje a la sociedad: "La gente que jamás ha pisado la villa tiene que venir y saber que hay gente que queremos salir adelante, que necesita comer porque si no no le alcanza."

Editorial Perfil, presente con becas para estudiar en la Universidad del Sur de Buenos Aires

Durante la jornada, la Misión Padre Pepe otorgo reconocimientos a instituciones que colaboran activamente con la comunidad. La Editorial Perfil fue distinguida por su programa de becas universitarias a través de la Universidad del Sur de Buenos Aires. Marcelo Capandeguy, director de Recursos Humanos de la editorial, explicó la iniciativa: "La idea de Editorial Perfil es ayudar a las comunidades incluyéndolas en los niveles de estudios que normalmente no pueden acceder, es una movida inicial poder tener más estudiantes de Misión en la universidad." Capandeguy destacó que el objetivo es que los jóvenes "se puedan preparar para poder capacitarse y tener una oferta laboral que a veces no se tiene."

El Padre Pepe y la Justicia Social

En una entrevista, el Padre Pepe Di Paola abordó el rol del cura villero. Si bien reconoció que la población en las villas ha crecido, aseguró que "las raíces del barrio son las mismas; hay que ponerse a la altura de los tiempos." Indicó, a su vez, que los principales problemas radican en que los jóvenes crecen en una sociedad donde "el consumo parece lo más importante" y existe una pérdida de valores culturales.

Sobre la coyuntura, el sacerdote puso en relieve el constante crecimiento de los asentamientos. Mencionó que, según relevamientos recientes, más de cinco millones de personas viven actualmente en barrios populares de la Argentina. Esta cifra es un reflejo de una tendencia alarmante: entre 2016 y 2022, el número de barrios populares registrados aumentó de 4.416 a 5.687, lo que demuestra cómo la precariedad habitacional se ha incrementado exponencialmente en los últimos años.

Respecto a las criticas de "pobrismo" a la Iglesia, el sacerdote fue tajante: "Todos los jóvenes que participaron de los espacios de la iglesia han crecido, trabajado y salido de la droga".

Consultado sobre la coyuntura económica y "la motosierra", Di Paola ratificó la postura social de la Iglesia: "Mantenemos lo mismo que dijimos hace dos años, que la justicia social es el trabajo." Insistió en que la doctrina social no tiene que ver con sacar a los que mas necesitan, sino con invertir en salud, alimentación y educación.

El alimento es físico y espiritual

La labor de la Misión como centro de contención quedó ilustrada por el testimonio de Ximena Bustamante, madre de cuatro hijos, quien fue derivada al espacio tras sufrir violencia familiar con quemaduras graves: "Me ayudan con el comedor, alimentos para mis hijos, y alimento espiritual y de apoyo moral que necesitaba."

Por: Alarcón María Luz, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad del Sur de Buenos Aires.