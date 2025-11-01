Periodismo en la era Digital en la plataforma de extensión universitaria

¿Querés entender el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo? ¿Te interesa descubrir cómo se transforma la práctica periodística en el ecosistema digital? Sumate al curso de Periodismo en la era Digital dictado por Agustino Fontevecchia, director del área digital de Editorial Perfil, y obtené herramientas clave para desarrollar un periodismo adaptado a los nuevos tiempos.

Este curso se presenta en la plataforma online de extensión universitaria de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), la universidad del Grupo Perfil. En formato asincrónico, ofrece la flexibilidad necesaria para que los estudiantes avancen en los contenidos según su disponibilidad horaria. Al finalizar, recibirán un certificado de titulación académica que valida sus conocimientos en el campo del periodismo digital.

El curso profundiza en cómo realizar periodismo en medios digitales, considerando los aspectos esenciales de este entorno: el conocimiento de la audiencia, las particularidades de las plataformas web y la importancia de las herramientas tecnológicas en la producción periodística. Además, explora el rol de la inteligencia artificial como motor de transformación en el mundo de los medios.

Contenidos del curso:

Introducción al periodismo digital: diferencias clave con el periodismo tradicional.

Producción periodística en la web: estrategias y herramientas esenciales.

Conocimiento de la audiencia: cómo identificar y conectar con el público objetivo.

Tendencias y retos del ecosistema digital: IA, datos y personalización.

Innovación en medios: cómo adaptarse a un entorno en constante cambio.

Este curso está orientado a estudiantes, periodistas, creadores de contenido, emprendedores y cualquier persona interesada en comprender y aplicar las mejores prácticas del periodismo digital en un entorno en constante evolución.

Además de este curso, en la plataforma online de la USBA se encuentran disponibles cursos como Community Manager; Data Analytics; Comunicación Institucional; Marketing Digital; Periodismo Digital, entre otros.

Más información:

Correo: [email protected]

Teléfonos: (+54 9 11) 5985-4328 / (+54 9 11) 4049-8679