“No estás solo”: la caravana de docentes que recorrió Fiorito para acompañar a sus alumnos

Docentes de distintas escuelas de Villa Fiorito en el conurbano bonaerense realizaron una caravana por las calles del barrio con un objetivo claro: alentar a los estudiantes que todavía deben rendir materias y reforzar el acompañamiento en una etapa clave del año escolar. Bajo la consigna “no estás solo”, la iniciativa buscó poner en primer plano el sentido de pertenencia y el rol de la comunidad educativa más allá del aula.

La actividad se llevó adelante el último día oficial de clases y reunió a unos 20 profesores de distintas materias y niveles. La caravana partió desde la Escuela Secundaria N°67 Rodolfo Walsh y recorrió las calles Campana, Murature y Larrazábal, con carteles especialmente confeccionados y mensajes motivacionales dirigidos a los chicos que aún no lograron aprobar todas las materias.

Gabriela Ballesteros, profesora de Lengua y Literatura de la Escuela N°67, explicó cómo surgió la propuesta. “Estábamos pensando en hacer algo distinto y nos inspiramos en las caravanas que hacen los chicos de quinto y sexto por el UPD. Por eso nos unimos ayer, que fue el último día de clase oficial, y por suerte se sumaron colegas de otras escuelas”, contó.

Con pelucas de colores, espuma, bengalas y música, los docentes transformaron la recorrida en un gesto colectivo de acompañamiento. Participaron profesores de Ciencias Naturales, Inglés, Físico Química, preceptoras, maestras de la Escuela Primaria N°63 y auxiliares que decidieron sumarse a la iniciativa. “Ojalá que el año próximo se sumen más escuelas a esta locura”, expresó Ballesteros.

Los carteles llevaban mensajes directos y claros: “Confiamos en vos”, “Creemos en vos”, “Vení en febrero”. Según explicaron los educadores, la acción estuvo pensada especialmente para este momento del año, en el que los estudiantes atraviesan un período de transición con un nuevo régimen académico que exige dos semanas más de asistencia para quienes no alcanzaron a aprobar todo.

“Con esto lo que queremos es incentivar y apoyar a los que no vinieron por distintas situaciones. Que cada uno sepa que no está solo, que lo valoramos y creemos en él”, señaló la docente. Para el grupo, salir a la calle fue una forma concreta de “educar saliendo al encuentro de los alumnos”, incluso cuando el año escolar ya está cerrando.

Los docentes destacaron que la experiencia superó las expectativas y dejaron abierta la puerta a que se replique. “Cerramos este camino con una caravana para acompañar. Lo más importante es confirmar que todo esfuerzo vale la pena cuando se hace con amor y convicción. Y nosotros elegimos estar”, afirmaron.

La iniciativa dejó una imagen potente en el barrio: profesores ocupando el espacio público para visibilizar una realidad que muchas veces pasa inadvertida y reafirmar que la escuela también se construye desde el acompañamiento, la presencia y el compromiso colectivo.

