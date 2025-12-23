Javier Milei convocó anoche al Gabinete y a otros de sus colaboradores a Olivos a una cena para despedir el año. El Gobierno distribuyó una foto del equipo —con Milei en el centro, vestido con mameluco de YPF— exhibiendo todos ellos un libro que les obsequió el Presidente: Defendiendo lo indefendible, del estadounidense Walter Block, un economista de la Escuela Austríaca y teórico del anarcocapitalismo.

Block escribió tres volúmenes con ese título. El primero, de 1976, es el que regaló Milei. Es una obra provocadora, de la que hay abundante información en la web, que defiende el derecho ejercer actividades u oficios cuestionables (y en casos ilegales) como el de prostitución, proxeneta, traficante de drogas, chantajista, usurero, avaro, especulador y muchos más… bajo la justificación general (las hay para cada caso) de que todas deben ser permitidas en tanto actividades de mercado que contribuyen al bien común si cumplen con el “principio de no agresión”. Se trata de un concepto central del libertarianismo que postula algo así como que todo puede hacerse si no supone iniciar una acción violencia contra la integridad de terceros.

En los siguientes dos volúmenes Block al parecer se atreve a más: la venta de órganos y los contratos de esclavitud voluntaria. Habrá que verlos.

De allí se fueron todos los ministros con su librito editado por Libros Libertarios bajo el brazo. Una obra alborotadora, testimonio de un pensamiento económico que ha sido siempre marginal, como el que defendió en vida su prologuista, el economista y autor de El Manifiesto Libertario, Murray Rothbard, que enarbola Milei.

Con el libro de Walter Block entre las manos, el Presidente debe haber sentido anoche que volvía un poco a las fuentes. Que volvía a hacer docencia. Pero el libro puede contener en realidad un mensaje cifrado, destinado a los propios. A los que creen ciegamente en esta agenda dislocada. La foto parece decir: nos embarramos con el quid pro quo, los toma y daca al que nos somete la casta de la política, pero seguimos defendiendo lo indefendible. En Olivos la utopía libertaria está algo abollada, pero se la mantiene con vida.

"No voy a vetar"

El tropiezo del jueves, con el proyecto del Presupuesto en Diputados, redujo las tempranas expectativas hegemonistas del proyecto de Milei. El acuse de recibo lo dio el Presidente en una entrevista el domingo con el periodista Luis Majul.

“Yo no voy a vetar la ley de Presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro, sin subir impuestos”, dijo en LN+. Lo que consiga “acomodar” Milei de los números del presupuesto tendrá un costo para alguien. No está claro cuándo será el acomodamiento, si en el Senado o una vez aprobada la ley, en plena gestión, ni a quién se acomodará.

Diputados dio media sanción la semana pasada al proyecto con un alto e inesperado costo para el Gobierno: la Cámara rechazó un capítulo completo de la ley que incluía, entre otras disposiciones, la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario aprobadas entre septiembre y octubre pasado por el Congreso e insistidas, tras dos vetos presidenciales, con dos tercios de los votos en ambas Cámaras.

El resultado en Diputados desconoció los acuerdos con gobernadores amigables, sobre los que habían llovido millones de pesos del Tesoro en fondos discrecionales (ATN), y alteró los planes de fin de año del oficialismo en el Congreso.

El proyecto de reforma laboral obtuvo dictamen en el Senado, pero el debate en el recinto deberá esperar hasta finales febrero. No es ajeno a esto el despecho del PRO y los radicales aliados por el reciente acuerdo del oficialismo con el peronismo para completar las vacantes en la Auditoría General de la Nación.

Otras señales

Mientras esto sucede, la economía no está dando buenas señales. Ayer se conoció el dato de actividad de octubre: aunque creció 3,2% interanual, cayó 0,4% contra septiembre. Desde mayo la economía está virtualmente estancada, con una fuerte disparidad entre sectores.

Según la Fundación Observatorio Pyme, la actividad retrocedió 4,1% en el tercer trimestre del año: suman diez los trimestres consecutivos de caída.

El consumo se desaceleró en noviembre (cayó 0,1% interanual), según una medición de la consultora Scentia en todos los canales de venta, con mayor incidencia en supermercados y farmacias.

“No hay confianza en los mercados de que el Gobierno consiga los fondos para pagar todos los vencimientos de 2026”, dijo ayer el economista Orlando Ferreres en una entrevista con Ámbito Financiero.

El 9 de enero el Tesoro tiene que hacer frente a vencimientos por US$ 4.200 millones. Economía negocia un préstamo REPO (con garantía de recompra) con bancos internacionales y podría disponer, en una opción de máxima, de los swap con China y los algo alejados Estados Unidos de Donald Trump. Un test clave.

