Milei reunió a su Gabinete en un asado en Olivos para cerrar el año y definir la agenda 2026

El presidente Javier Milei encabezó un asado con su Gabinete en la Quinta de Olivos para hacer un balance del año de gestión y comenzar a delinear los objetivos políticos y legislativos del próximo período, en un contexto marcado por las negociaciones finales por el Presupuesto 2026 en el Congreso.

El encuentro se realizó por la noche y reunió a ministros, secretarios y a las principales figuras del armado político libertario. Posaron para la foto (en orden, de izq. a der.): Luis Caputo, Diego Santilli, Sandra Pettovello, Luis Petri, Manuel Adorni, Karina Milei, Javier Milei, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Santiago Caputo, Martín Menem, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y María Ibarzábal Murphy.

Previo al inicio del encuentro, el presidente obsequió a cada uno de los integrantes de su equipo una copia del libro Defendiendo lo indefendible, del economista libertario Walter Block, en un gesto que reforzó la impronta ideológica del oficialismo, mientras definen los próximos pasos de la agenda legislativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno de Milei se resigna a aprobar el Presupuesto 2026 sin cambios en el Senado

La cena en Olivos funcionó como una foto de cohesión interna y continuidad política, similar a la realizada a fines de 2024, cuando el mandatario había convocado a su equipo para cerrar su primer año de Gobierno. En aquella oportunidad, el encuentro también tuvo un tono distendido y dejó una imagen de unidad que luego fue difundida en redes sociales oficiales.

Esta vez, el balance llegó con un Gabinete parcialmente renovado, tras los cambios posteriores al proceso electoral, con nuevas incorporaciones en áreas clave como Interior, Seguridad y Defensa.

El asado se dio en paralelo a una semana decisiva para la agenda legislativa del Gobierno. Horas antes, la mesa política libertaria se había reunido en Casa Rosada para definir la estrategia en el Senado, donde espera tratar este viernes el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados.

Javier Milei: "No voy a vetar el Presupuesto"

De esas reuniones políticas participaron Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, piezas centrales de las negociaciones con los bloques aliados, mientras que el presidente optó por mantenerse al margen de los encuentros técnicos y concentrarse en la señal política del cierre de año.

El propio Milei ya había anticipado este domingo por la noche que no vetaría el Presupuesto 2026 en caso de que fuera aprobado por el Senado, aunque dejó en claro que el Ejecutivo ajustará las partidas necesarias para sostener el objetivo de déficit cero.

LB/LM/ML