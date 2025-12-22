Revelan el acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis dos semanas antes del lanzamiento de $Libra

El presidente Javier Milei firmó un acuerdo confidencial con Hayden Davis, director ejecutivo de la firma Kelsier Ventures, quince días antes del lanzamiento y colapso del controvertido memecoin $LIBRA, que generó pérdidas por más de US$100 millones a los inversores afectados de la Argentina, Estados Unidos y otros países alrededor del mundo.

El documento firmado el 30 de enero, que se conoció este lunes, indica que Milei designó a Davis como asesor honorario del Estado en materias de blockchain e inteligencia artificial, comprometiéndolo a colaborar en proyectos como la automatización de procesos mediante contratos inteligentes, la digitalización de registros públicos y el fomento de ecosistemas innovadores en tecnologías descentralizadas.

El acuerdo, que fue redactado en español pese a que Davis no domina el idioma, establece obligaciones de confidencialidad absoluta y renuncia expresa a cualquier remuneración por parte de Davis. La firma ocurrió en presencia de figuras cercanas al presidente, como los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes facilitaron contactos previos entre las partes desde 2024.

Según un informe publicado por el diario Clarín, el acuerdo se firmó bajo la "más estricta confidencialidad" y señalaba que Davis sería asesor del Estado para la "automatización mediante contratos inteligentes", "digitalización de documentos públicos", "desarrollo de ecosistemas de innovación digital" y "educación y capacitación" en blockchain e inteligencia artificial.

Este pacto se suscribió apenas quince días antes del lanzamiento del token $LIBRA, un memecoin basado en la blockchain de Solana que Davis promovió como una iniciativa para impulsar el crecimiento económico argentino mediante financiamiento a pequeñas empresas y startups.

El 14 de febrero de 2025, el token fue lanzado en una plataforma descentralizada, y minutos después, Milei compartió su dirección de contrato en la red social X, fijando el mensaje para mayor visibilidad. Esto provocó un aumento explosivo en su valor, alcanzando una capitalización de mercado superior a los 4.500 millones de dólares en pocas horas.

Sin embargo, el entusiasmo duró poco: en menos de dos horas, el precio se desplomó más del 95%, generando pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares para decenas de miles de inversores en Argentina y otros países.

Investigaciones blockchain realizadas por firmas como Chainalysis, Nansen y Lookonchain revelaron que ocho billeteras vinculadas al equipo creador retiraron aproximadamente 99 a 107 millones de dólares en liquidez, caracterizando el episodio como un posible "rug pull" —un esquema en el que insiders inflan el precio para luego vender masivamente y abandonar el proyecto.

Fuentes internacionales especializadas en criptomonedas, como CoinDesk y Cointelegraph, documentaron que Davis y su empresa Kelsier Ventures fueron los principales beneficiarios, acumulando ganancias significativas mientras la mayoría de los participantes minoristas sufrieron pérdidas substanciales.

El caso derivó en acciones judiciales: una demanda colectiva en Nueva York acusa a Davis y sus asociados de manipulación y fraude, con congelamientos temporales de activos por más de 50 millones de dólares, aunque algunos fondos fueron posteriormente liberados. En nuestro país, los investigadores examinan posibles pagos indirectos y el rol de intermediarios.

Este domingo, Milei se refirió al tema afirmando que los inversores entraron al proyecto con pleno conocimiento de sus riesgos inherentes, negando que constituyera una estafa al tratarse de una participación voluntaria. Admitió haber cometido un error al promocionarlo inicialmente, convencido de su potencial, pero señaló que autoridades estadounidenses desbloquearon fondos relacionados con Davis.

En una entrevista con el canal LN+, Milei sostuvo que "quienes entraban" en las operatorias con $Libra "sabían que era un mercado particular", así que "no hubo estafa porque la gente entró voluntariamente". Y agregó: "En Estados Unidos ya le liberaron los fondos a Davis".

La revelación del acuerdo confidencial plantea interrogantes sobre la profundidad de los vínculos entre el mandatario y Davis, así como sobre la omisión de detalles en declaraciones previas de Milei, quien borró su publicación promotora y se desligó del proyecto.

