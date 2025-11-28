Caso $Libra: la Justicia argentina libera los bienes de los principales acusados y fija embargos mínimos

En un movimiento que reconfigura el rumbo del expediente por el presunto fraude con el criptoactivo $LIBRA, la Justicia argentina decidió flexibilizar las restricciones patrimoniales que pesaban sobre los acusados. El juez Marcelo Martínez de Giorgi dejó sin efecto la inmovilización total de bienes y dispuso en su lugar embargos por apenas US$25.400, una cifra muy inferior a la que reclamaban los denunciantes.

Según el medio La Nación, La medida alcanza al empresario estadounidense Hayden Davis, al exfuncionario de la CNV Sergio Morales, y a los argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de familiares directos de este último. La resolución también beneficia a dos cambistas señalados en la investigación financiera.

Un giro impulsado por las defensas y avalado por el fiscal

El cambio de criterio se produjo luego de que las defensas presentaran recursos para revertir la cautelar que congelaba la totalidad de los activos. Los abogados argumentaron que la medida era desproporcionada, teniendo en cuenta que en el expediente solo constaban reclamos verificados por aproximadamente US$20.000.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fiscal Eduardo Taiano respaldó esa postura. En un dictamen presentado ante el juez, sostuvo que, dadas las pruebas reunidas hasta ahora, no tenía objeciones para limitar los embargos. Esa señal habilitó a Martínez de Giorgi a avanzar con el levantamiento de las inhibiciones.

Diego Spagnuolo y Mauricio Novelli visitaron juntos a Milei en Olivos y no registraron su salida esa noche

La decisión generó malestar entre los querellantes, quienes aseguran representar reclamos que alcanzan los US$5 millones. Para ellos, los montos establecidos por la Justicia no reflejan la magnitud real del presunto fraude.

Uno de los abogados de los denunciantes ironizó sobre la situación: “Embargan a Davis por lo que vale un auto usado, cuando él mismo dijo que manejaba más de 100 millones de dólares vinculados al proyecto”, cuestionó.

La contradicción surge incluso en el propio expediente: el juez menciona perjuicios por apenas US$12.000, una cifra que dista de la estimación de las víctimas.

Impacto internacional y un fideicomiso en el centro de la escena

La resolución se conoció pocos días después de que una jueza federal de Nueva York, Jennifer L. Rochon, rechazara un pedido de los querellantes de la demanda colectiva para inmovilizar billeteras virtuales vinculadas a los acusados. Según la magistrada, no se acreditó riesgo de “daño irreparable”.

En paralelo, los representantes de Davis anunciaron la creación de “The Libra Trust”, un fideicomiso que —según aseguran— financiará pequeñas y medianas empresas en Argentina. El anuncio fue recibido con escepticismo por los damnificados.

Por qué los despedidos de Whirlpool votaron a Milei: la respuesta del titular de la UOM

Los embargos tendrán vigencia por 90 días, mientras continúa la investigación sobre el funcionamiento del criptoactivo $LIBRA y el presunto circuito financiero que habría permitido desviar fondos de cientos de inversores.

El fallo abre una nueva etapa en un expediente que divide aguas dentro y fuera del país: para las defensas, representa una corrección necesaria; para las víctimas, una señal de alarma.

LB/DCQ