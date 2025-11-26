Hayden Davis lanzó un fideicomiso para despegar a Milei del escándalo de $Libra

El lanzamiento de la memecoin $LIBRA sigue generando controversia, a nueve meses del tuit del presidente Javier Milei que comentó sobre el activo digital. Pocos días después que estallara el escándalo, el primer mandatario dijo en una entrevista con el periodista Jonathan Viale en TN: “No lo promocioné, sólo lo difundí".

Este martes, durante una audiencia ante la justicia de Nueva York que debía definir si se congelaban las billeteras cripto que guardan las ganancias del lanzamiento de $LIBRA, el empresario Hayden Davis anunció que los fondos que viene moviendo desde hace días son para continuar con el proyecto original de fondear empresas argentinas, el argumento que había dado también el presidente.

El fideicomiso que lanzó Davis poco antes de la audiencia a la que había convocado la jueza Jennifer Rochon se llama "The Libra Trust" y según Davis busca "empoderar a las empresas argentinas con el capital que necesitan para crecer de manera directa, eficiente y con propósito".

Según Clarín, la audiencia de este martes había sido solicitada por el abogado Max Burwick por los movimientos en las billeteras que contenían el dinero extraído tras el fallido lanzamiento de $LIBRA en febrero de este año. Buscaba que se congelen esas billeteras. La jueza Rochon rechazó el pedido tras escuchar los planteos de las partes y sostuvo que Burwick no logró probar el daño irreparable que se detendría con el congelamiento de los fondos.

Esta estrategia apuntaría a intentar despegar del escándalo al presidente Javier Milei y rechazar la acusación por estafa que pesa sobre él.

Según la web lanzada por Davis "el token $LIBRA continúa comercializándose y generando fondos que pueden seguir financiando el Fideicomiso". También se aclara que el instrumento financiero "opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei, así como de todos los partidos políticos y personas en Argentina".

En las “preguntas frecuentes” de la web, se asegura que “debido a la situación política de la Argentina y las críticas al proyecto por parte de la izquierda política, se decidió que el fideicomiso se constituiría fuera de la Argentina”.

Para Clarín, el lanzamiento “fue el cierre de una jugada que lleva varios meses de preparación”. El dominio 'Libratrust' fue adquirido el 24 de agosto de este año y cinco días antes, Rochon había tenido un gesto hacia la defensa al descongelar los fondos que permanecían inmovilizados desde que la presentación de los querellantes estadounidenses por presunta estafa.

Según una fuente de tribunales a la que consultó el diario La Nación “ahora hay un choque de jurisdicciones. En ese contexto, ¿dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”.

La pata local

Nicolás Oszust es abogado de Martín Romeo, quien compró activos en $LIBRA al momento de su lanzamiento y es uno de los cinco demandantes -de los 1400 damnificados- ante la Justicia argentina. Este miércoles, en diálogo con Modo Fontevecchia dijo que Romeo aportó unos 2000 dólares al momento de la cotización y enfatizó que “la mecánica para desapoderar a la gente que invirtió no ocurrió solo ese día sino los siguientes”. Consultado por Jorge Fontevecchia sobre por qué Romeo demanda ante la Justicia, dijo que su defendido, que es especialista en seguridad de proyectos blockchain, “cree en este sistema cripto”.

“La tecnología Blockchain hace que todo sea rastreable. Y este tipo de experiencias hace que la gente no crea en esto”, expresó.

Oszust recordó que tras la publicación en la agencia Bloomberg de una información que indicaba que el presidente Milei había confirmado que el tuit en el que se refería a $LIBRA el 14 de febrero había sido de su autoría, Romeo consideró que le aportó veracidad al tema e invirtió en base a la promesa de que esto era para fondear inversiones argentinas.

Después ocurrió lo conocido: el activo se disparó, después los “inversores” se fueron retirando y eso hizo bajar el valor, una acción conocida como “rug pull”, que sucede cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para que aumente su valor, para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero.