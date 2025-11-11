Caso $Libra: congelan bienes de Hayden Davis y se conocen dos nuevos operadores involucrados

La investigación judicial por la megacausa $Libra, considerada una de las operaciones financieras más grandes vinculadas a criptomonedas en la Argentina, sumó un nuevo y contundente capítulo. El juez federal Federico De Giorgio dispuso el congelamiento de bienes muebles, cuentas bancarias y activos financieros pertenecientes a Hayden Davis, creador de la criptomoneda, y a dos operadores hasta ahora desconocidos, identificados como Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino.

Según reveló la periodista Irina Hauser en el programa QR que conduce Pablo Caruso por Bravo TV, la decisión judicial se apoya en las pruebas recolectadas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que en los últimos meses logró reconstruir parte de la ruta del dinero $Libra, una trama de transferencias, criptoactivos y operaciones en el extranjero que apuntarían a allegados al presidente Javier Milei.

Hauser explicó que estos dos nuevos implicados “permiten entender cómo circuló el dinero, cómo se movieron los activos y quiénes funcionaron como intermediarios”. En particular, Rodríguez Blanco —un ciudadano colombiano— habría operado una cueva de criptoactivos en Buenos Aires desde donde se canalizaban fondos hacia cuentas en el exterior. Mellino, por su parte, un jubilado argentino de 75 años, figura como titular de operaciones por más de cinco millones de dólares en el último año, lo que refuerza la hipótesis de que actuaba como testaferro.

El caso $Libra tomó notoriedad pública a comienzos de 2025, cuando se reveló que Hayden Davis —un desarrollador tecnológico radicado entre Estados Unidos y Uruguay— había lanzado una criptomoneda que prometía altos retornos bajo el argumento de ser “una alternativa soberana frente a los bancos centrales”. Sin embargo, la falta de regulación, la inexistencia de respaldo real y la aparición de múltiples denuncias por estafa derivaron en la intervención de la Comisión Libra, creada en Diputados para investigar la posible vinculación del esquema con aportes económicos a la campaña de La Libertad Avanza.

La comisión $Libra acusó a la Justicia de frenar la investigación y detectó pagos de un presunto acuerdo entre Milei y Novelli

En ese marco, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), integrante de la comisión, denunció en las últimas horas que “hay jueces y funcionarios que no colaboran con la investigación y que intentaron frenar el avance de las citaciones”. Pese a esas trabas, la comisión logró aportar documentación clave al expediente judicial, entre ellas comprobantes de transferencias internacionales, contratos de sociedades pantalla y movimientos sospechosos de billeteras virtuales que coinciden con fechas relevantes para el entorno presidencial.

Entre esos movimientos, se destacan operaciones entre el 30 y el 31 de enero de 2025, coincidentes con la llegada de Davis al país para planificar el lanzamiento local de Libra, y una transferencia realizada el 4 de febrero, el mismo día en que el empresario Mauricio Novelli —también investigado— abrió sus cajas de seguridad. Estas coincidencias temporales reforzaron las sospechas de que parte del dinero proveniente de la criptomoneda fue canalizado hacia actores políticos y operadores financieros afines al Gobierno.

De acuerdo con la información preliminar del expediente, Davis habría inyectado fondos en distintas etapas, valiéndose de intermediarios que convirtieron los criptoactivos en dólares o pesos para posteriormente distribuirlos entre “amigos” y “traders” cercanos a Milei. En ese proceso, Rodríguez Blanco habría actuado como vehículo financiero a través de su cueva cripto, mientras Mellino figuraba como beneficiario en operaciones locales, sin justificación patrimonial.

La decisión del juez De Giorgio de congelar los activos marca un giro decisivo en la causa, ya que permite preservar los fondos bajo investigación y avanzar hacia la posible imputación por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación financiera. Además, el magistrado solicitó informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para trazar un mapa de las operaciones digitales relacionadas con Libra.

Mientras tanto, la Comisión Libra prepara su informe final, que será presentado el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados. Allí se detallarán las conclusiones sobre la red de intermediarios, las operaciones sospechosas y los presuntos vínculos políticos.

“Lo que se está confirmando —sostuvo Hauser— es que Davis inyectó fondos, los transfirió con distintos fines y parte de ese dinero llegó al entorno presidencial a través de operadores de criptoactivos. Lo importante es que ahora la justicia tiene los nombres y las pruebas concretas”.

El expediente, aún bajo secreto parcial, podría derivar en una de las investigaciones financieras más sensibles del año, combinando el boom de las criptomonedas con las acusaciones de corrupción y financiamiento político irregular.

