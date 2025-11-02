Una libra de carne

Ningún usurero es generoso. Ningún prestamista es filántropo. Sus adelantos no obedecen a sentimientos nobles ni a principios morales. Se cobran con intereses y deben pagarse en tiempo y forma para no ser objeto de cobranzas que no se ejecutan ni con buenos modos ni con ajustes respaldados por otra ley que no sea la que ellos implantan. El gran ganador de las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre en la Argentina fue un candidato que no figuraba en la boleta única. Donald Trump, el usurero de Washington. Nunca en la historia nacional, y mucho menos desde la restauración de la democracia en 1983, se había vivido una irrupción tan grosera e impúdica en la vida y el manejo de los destinos del país como la que llevó a cabo este personaje, secundado por su recaudador Scott Bessent, con el pretexto de rescatar a un gobierno que, producto de variados dislates, despropósitos, delirios y malas praxis, se deshilachaba patéticamente.

A tal punto los 20 mil dólares prometidos para evitar el naufragio eran usurarios que tenían una condición casi humillante, que tanto el gobierno (como un 40% del electorado según se vería después) obedecieron al pie de la letra. El oficialismo debía ganar las elecciones. “Si no es así no seremos generosos”, amenazó el prestamista. Los intereses se cobrarán en variadas monedas. Litio, tierras raras, minería, instalación de bases militares, beneficios para empresas del país del prestamista, compra de armas a ese país, desregularizaciones que permitan a corporaciones multinacionales enseñorearse con recursos naturales argentinos, más algunas leyes, como las de flexibilización laboral, que podrían llevar las condiciones de vida y trabajo de vastas capas de la población a escenarios previos a los que, a finales del siglo XIX, impulsaron en el mundo las movilizaciones que, a costo de vidas, terminaron en la consagración del 1º de Mayo como día de los trabajadores y en la sanción de leyes como las de 8 horas diarias y el descanso semanal, que humanizaron el trabajo, aunque estén hoy en progresivo olvido. La condición de romper con China no será fácil ni posible.

Esto es lo que votó una masa crítica del electorado fácilmente manipulable por el miedo, alérgica al pensamiento crítico, reticente a elegir fuera del blanco y el negro, con serias deficiencias (y pereza cognitiva) para explorar alternativas. En la boleta única, sin ir a la extrema derecha o a la extrema izquierda, había opciones sensatas, posibilidades de llevar al Parlamento a legisladores que representaran voces y pensamientos silenciados, que se movieran por fuera de los sesgos, las transas y las corruptelas de siempre, que abrieran pequeñas ventanas en la oscuridad mohosa de la política. No tuvieron la menor oportunidad.

En 1600 William Shakespeare (genial a través de los tiempos) estrenó su obra El mercader de Venecia. En ella, Basanio, un noble venido a menos, pide a su amigo, el mercader Antonio, que le preste una abultada suma de dinero para poder seducir a Porcia, una joven rica, y casarse con ella. Antonio no dispone de ese monto, y, para ayudar a su amigo, lo obtiene del prestamista Shylock, quien le hace firmar un contrato según el cual si Antonio no cumple el plazo, deberá pagar con una libra de carne de su propio cuerpo. Llegado el momento, Antonio no cumple y Shylock exige la libra de carne. Se desencadena entonces el tramo final de la obra, altamente dramático y plagado de conflictos morales, los cuales no se recordarán aquí, salvo para decir que el implacable Shylock se verá sometido a insospechadas transformaciones y capitulaciones. El tiempo dirá qué libra de carne exigirá el usurero de Washington y de qué parte del cuerpo argentino (votantes incluidos) esa libra saldrá.

*Escritor y periodista.