“En Argentina hay más de 1400 estafados por $Libra”, sostuvo el abogado de un damnificado

“Yo soy abogado de Martín Romeo, que es un damnificado en la causa Libra”, explicó Nicolás Osud, querellante en la investigación. Según detalló, “todas las personas que invirtieron en este token se vieron desapoderadas del valor de ese ingreso” debido a la maniobra atribuida a los imputados. Para él, lo ocurrido no fue un hecho aislado: “En la Argentina no son menos de 1400” los afectados, a pesar de que por ahora “sean cinco los que están presentados en el expediente”. "Si el presidente de la Nación participa de una actividad en la cual, a lo que perjudica es al sistema, lo que se genera es que la gente no tenga confianza en cómo funciona esto y automáticamente deje de participar", sostuvo el abogado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Nicolás Oszust es abogado, docente universitario, con una destacada trayectoria en el ámbito del derecho a la salud. Es director de la revista Derecho de Salud de la editorial Microjuris. Se desempeña como consejero directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y así también como consejero directivo del Colegio de Abogados de Avilés de Lanús. También es abogado querellante en la causa Libra.

¿Por qué usted es querellante? ¿Fue afectado? ¿Lo hace a título público? ¿Cuál es su relación con la causa?

Yo soy abogado de Martín Romeo, que es un damnificado en la causa Libra. Él compró el Libra en el momento del lanzamiento. Se vio perjudicado por la maniobra utilizada por los imputados en la causa y por eso me presenté en el expediente a defenderlo.

¿Cuál es su situación concreta?

Martín es un especialista en seguridad de proyectos blockchain. Al momento en el que salió esto, un montón de clientes que tenía él le preguntaron sobre si esto era real o no, porque les parecía que no lo era. Él lo vio, dijo con premura: “Miren que a mí me parece que esto no, no es real”. Sin embargo, cuando la página Bloomberg, especialista en la materia, sacó una nota en la cual establecía que había hablado con el presidente de la Nación y que le había admitido que el tuit enviado por él había sido hecho por él mismo, le dio veracidad al lanzamiento y por eso invirtió en la compra de un activo en base a la promesa que hizo el presidente, que era fondear pymes argentinas con la compra de este token de este activo digital.

Los creadores de $Libra comenzaron a vaciar las cuentas y la jueza Jennifer Rochon podria congelar las billeteras de Hayden Davis

Lo que sucedió es que el activo se dispare y luego, bueno, lo que ya todos conocemos: fueron sacando el dinero, los dólares virtuales que había en lo que se llama el “pool de liquidez”, lo que hizo bajar la cotización abruptamente, llevándola a tender a cero. Y todas las personas que invirtieron en este token se vieron desapoderadas del valor de ese ingreso y, por lo tanto, perdieron lo que habían aportado.

¿Cuánto fue concretamente lo que aportó?

Martín en particular aportó alrededor de 2000 dólares al momento de la cotización.

Cuando usted dice que cuando vio confirmado que se trataba de un texto real del presidente en cuestión de horas. O sea, su cliente estaba atento ahí porque entre una cosa y la otra pasaron horas solamente, lo confirmó el presidente y se desbarrancó todo. Fueron cuestión de horas.

Sí. El tweet fue 7 horas, 1 minuto, 22 segundos de la tarde, el 14 de febrero. La confirmación fueron 40 minutos después por parte de la página Bloomberg, y ya luego de las 9 de la noche, 9:30, ya empezó a generarse este “rugpull”, que es lo que se conoce como “tirar de la alfombra”, es decir, sacar el dinero que respaldaba la moneda $Libra, los dólares, empezar a sacarlos y derivarlos a otras billeteras virtuales. Y ahí empezó la caída del valor de la moneda. Luego, alrededor de las 11 de la noche, el presidente se desdice, dice que no estaba bien informado sobre la mecánica y eso hace aún caer mucho más el valor de la moneda. Ahora, hay que prestar especial atención a que este hecho no es el único investigado en la causa, sino que suceden otros dos hechos más en los que participa el presidente, que suceden los días siguientes.

Maxi Ferraro: "$Libra no fue un hecho aislado, Milei tuvo un comportamiento similar con personajes marginales del mundo cripto"

Uno es cuando Hayden Davis dice que tiene 100 millones de los argentinos y que su intención es volver a ponerlos en el mercado, lo que genera un nueva alza de la moneda y, como eso no sucede, una nueva caída. Y ahí también hubo un retiro de activos, lo cual volvió a ocurrir la misma mecánica. Y el tercer hecho es cuando el presidente retuitea el mecanismo para comprar Libra que había posteado Epstein en Twitter. Lo cual, en el mundo cripto, se entendió como una validación a la mecánica de compra, y volvió a participar de la compra esa sin tener en cuenta que tres horas antes algunas cuentas cripto, que no tenemos identificadas, habían puesto dinero para comprar a menor valor y luego retirar nuevamente la liquidez. Es decir, la mecánica para desapoderar a la gente de la plata que había puesto no solo ocurrió el 14 de febrero, sino que en los subsiguientes días siguió ocurriendo lo mismo, en perjuicio de un montón de damnificados, que en la Argentina no son menos de 1400, por más que sean cinco los que están presentados en el expediente.

Su defendido invirtió 2000 dólares. Así, a priori, parece que no paga los costos de un juicio ni el tiempo dedicado a lo largo de años para recuperar esos 2000 dólares. ¿Lo lleva adelante por una cuestión que trasciende al interés de recuperar sus 2000 dólares?

Sí. Voy a plantear algo muy puntual que tiene que ver con mi cliente. Más allá de la cuestión pecuniaria, del dinero que pudo haber invertido o no, él cree en este sistema cripto. Su especialidad es estudiar sistemas de seguridad en el blockchain. Es decir, si el presidente de la Nación participa de una actividad en la cual, a lo que perjudica es al sistema, lo que se genera automáticamente es que la gente no tenga confianza en cómo funciona esto y automáticamente deje de participar y empiece a participar en otra cuestión. Es más, que la gente tenga en la cabeza la idea de que participar de este sistema es lo mismo que ir al casino, lo único que hace es perjudicarlo en las múltiples funcionalidades que tiene, que no es solamente comprar o vender criptoactivos, sino poner contratos inteligentes a funcionar, garantizar la seguridad de múltiples proyectos.

Y lo pongo de esta manera: la tecnología blockchain hace que todo sea rastreable. Imaginemos que mañana podríamos generar que todos los contratos del Estado estén en base a una tecnología blockchain, estén cargados dentro de una blockchain. Eso generaría que cada uno de los contratos, licitaciones, compras, sean rastreables no solamente de quién participa, sino hacia dónde va el dinero. Este tipo de cuestiones como la que sucedió, en la cual el presidente participa activamente con su tuit, generando que la gente se vea desapoderada de sus ingresos, lo único que hace es bajarle el precio a este sistema, que la gente no crea en esto y que sea muy difícil luego poder implementarlo en cuestiones que lo que traerían es una protección a todos los contratos que podrían ser tanto del Estado como de privados.

