Maxi Ferraro: "$Libra no fue un hecho aislado, Milei tuvo un comportamiento similar con personajes marginales del mundo cripto"

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, debatió con Jorge Fontevecchia sobre la persistente corrupción en el poder, trazando paralelismos entre el escándalo $Libra/ANDIS con el menemismo (Yomagate) y el kirchnerismo (Vialidad).

Ferraro señaló que un patrón de conducta se repite, donde las mayorías circunstanciales parecen silenciar valores. Aunque celebra la celeridad en la causa Discapacidad, lamenta la lentitud en la investigación del caso $Libra, un hecho que considera parte de la misma matriz de falta de control y confusión entre lo público y lo privado.

Ferraro es el presidente de la Coalición Cívica ARI, se desempeña como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integra las comisiones de educación, legislación general, transporte, recursos naturales, cultura, tecnología, mujeres y diversidad. También preside la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra en la Cámara de Diputados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jorge Fontevecchia: ¿Sentís que está pasando algo similar a lo que sucedía en los '90 cuando aparecían los casos de corrupción, tanto del Yomagate, el SwiftGate, y sin embargo Menem arrasaba en las elecciones, que en determinados momentos, hay como una especie de blindaje que tienen los jefes de Estado cuando la sociedad decide darle su voto de confianza por algún motivo económico o porque no haya otra alternativa, esa sería la perspectiva del electorado. ¿Sentís que hay algún punto a partir del cual el gobierno crece en su aprobación a pesar de que los casos de corrupción crecen en una proporción similar?

Maxi Ferraro: ¿Qué tal? Muy buenos días Jorge, un gusto estar hablando con usted y coincido plenamente con lo con lo que está diciendo y no solamente similitud este con respecto a los '90, sino que siento que es una similitud también de abrumadora mayoría de imposibilidad o de lentitud para investigar al poder cuando el poder está en el poder, de los primeros tiempos, tiempos del kirchnerismo, ¿no Jorge? Y esto se ve en lo que estamos viendo con respecto a al pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que por suerte el fiscal Picardi está actuando con bastante celeridad, pero que esto no se ha visto con respecto a lo que fue el caso $Libra a partir del 14 de febrero cuando el presidente publicó y promocionó un proyecto de estas características.

El momento viral en qué Javier Milei le tendió la mano a Andrea Bocelli sin darse cuenta de que es ciego

Y esto también sucedía, si usted recuerda, cuando en aquel entonces allá por 2004, 2008, denunciábamos lo que era la corrupción en Vialidad Nacional y después lo que terminó corroborándose en la justicia, una asociación ilícita que generó uno de los mayores latrocinios en materia de corrupción en la Argentina. Así que yo coincido con eso, ¿no? El punto de fuga que muchas veces agarran las sociedades este y que pasó con el menemismo, que pasó con la primera etapa muy fuerte del kirchnerismo, y que la estamos viviendo hoy en esta impronta libertaria del gobierno de Javier Milei, donde pareciera ser que la mayoría circunstancial es la única que da razones y que uno por esa mayoría tiene que renunciar a ciertos valores, principios o formas de mirar el presente o algún tipo de perspectiva hacia el futuro.

JF: Tiene usted razón, no coloqué la primera presidencia Néstor Kirchner, donde junto con la Coalición Cívica desde PERFIL éramos los únicos que denunciábamos y no producía ningún efecto, al contrario, ganaban las elecciones el kirchnerismo en aquel momento cada vez por mayor porcentaje. ¿A qué lo atribuye? Cuando se habla de que la sociedad vote bien, ¿cómo se lo explica usted? La sociedad igual vota bien, a pesar de eso dice "Bueno, por ahora no lo tengo en cuenta y quiero que la oposición siga adelante con las denuncias de corrupción para que en el momento adecuado sí le caiga el peso a la ley, pero ahora no tengo otra alternativa y voto a este a este Poder Ejecutivo". ¿Cómo se lo explica usted desde el punto de vista ético y racional?

MF: Mire, yo soy muy respetuoso de la legitimidad del voto en la Argentina, pero eso, como le decía, no creo que siempre dé razones, ¿no? O la totalidad de razones. Y muchas veces también comprender, como bien decía usted, como le pasó a la Editorial Perfil o algunos otros periodistas de investigación, que quizás hay que poder saber atravesar esos momentos donde no hay escucha, donde no hay reconocimiento o hay reconocimiento y no hay voto. Y creo que estamos en esa etapa, porque como le decía al principio, es muy fácil ahora pararse como se paran algunos republicanos intermitentes y de ocasión con respecto a lo que significó el kirchnerismo y omiten un montón de situaciones que hoy están atravesando que son homólogas, similares y miran para otro lado, ¿no? Y creo que es parte de lo que uno tiene que poder transitar, que a su vez también venimos, Jorge, creo, o estamos presentes en una crisis de representación y de oferta muy grande que la elección del 2023 este terminó por explotar a las a las dos coaliciones que de alguna manera se alternaron en el poder con respecto 2015, 2019, que tuvo que ver con Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la crisis que hoy atraviesa el kirchnerismo y el peronismo, y que en eso la Argentina no está exenta. Y usted en esto es un gran analista y lector de también de las situaciones complejas que atraviesan las democracias y principalmente las repúblicas en otros en otros países del mundo y que la Argentina no está exenta, ¿no? con un liderazgo rupturista, violento, o lo que estamos viviendo en este momento con lo que denominan la nueva batalla cultural libertaria en la Argentina.

Federico Sturzenegger: “Necesitamos crear más empleo en Argentina”

JF: Maximiliano, me gustaría incluso por una cuestión generacional que usted comparara qué puntos de diferencia encuentran la forma de llevar adelante la corrupción en lo que va de estos dos años del gobierno de La Libertad Avanza y aquellos que recordábamos del principio del kirchnerismo, y si quisiera ir para atrás y compararlos con los del menemismo. Pero ¿qué variables y qué singularidades hay en la forma de producir corrupción?

MF: Yo lo que le diría que hay un patrón de conducta que reproduce el poder que es el mismo. Y que cuando uno observa o recuerda en tiempos del menemismo, como usted bien recordaba, el Yomagate, lo que fue la explosión de Río Tercero, la causa IBM que también tuvo una comisión investigadora acá en el Congreso, o las denuncias de asociación ilícita y la corrupción en obra pública con respecto a Julio De Vido, Lázaro Báez, este, el expresidente Néstor Kirchner, y lo que hemos visto en las respuestas del tema de $Libra como ANDIS, hay como un patrón que se reproduce por parte del poder y uno saliéndose de los nombres propios y demás, siempre hay como las mismas respuestas, ¿no? Después bueno, este, obvio que lo que hoy estamos discutiendo con respecto a $Libra, lo que estamos discutiendo lo que sucede con la Agencia Nacional de Discapacidad, no tiene la dimensión de lo que pudo haber sido este el tema de obra pública. Pero Jorge, usted sabe, el problema que tenemos en la Argentina es, que no lleguemos tarde, ¿no? Ayer veía el tema del decomiso o todo el trabajo que del decomiso de las propiedades vinculados a la familia Kirchner o todo el trabajo que hicimos con respecto a la Comisión Investigadora $Libra y pensaba lo siguiente, ¿no? ojalá que no sea tarde como en otras ocasiones se llegó tarde, y la justicia en esto tiene un rol preponderante, ¿no? en esta en esta en esta capacidad y de qué manera se anima a enfrentar al poder cuando hay que enfrentarlo, de qué manera quienes tenemos lugares de representación nos animamos, no nos achicamos, este no caemos en una actitud pusilánime. , y mire, yo elijo ser este republicano y defender ciertos valores gobierne quien gobierne, y yo ponía el grito en el cielo con respecto a lo que hacía muchas veces el kirchnerismo con respecto a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente y hoy veo lo que sucede muchas veces por parte del presidente con muchísimo de ustedes, los periodistas, o distintos medios de comunicación. ¿Por qué callar? ¿Por qué mirar para otro lado? Y esto creo que es algo que en el último tiempo, Jorge, me preocupó en el Parlamento, como el Parlamento perdió la capacidad de otro tipo de conversación pública, argumentación y contraargumentación. Y bueno, está el desafío de nosotros de pararnos en algún otro lugar, sabiendo que por ahí esto que le decía que es hoy un no lugar este que no hay por ahí algún tipo de poder de escucha de por parte de la sociedad, pero que en definitiva si uno se para y es claro por dónde por dónde se para y elige caminar, este tarda en llegar, pero al final hay algún tipo de recompensa, pero que no es una recompensa personal, sino que es una recompensa en relación a lo que queremos construir en términos valorativos de la democracia y más que de la democracia del sentido republicano que también es parte de una mirada de desarrollo de nuestro país.

JF: Maximiliano, ayer nosotros hicimos la columna de apertura del programa planteando si no estábamos encontrando cierto fin o cierta erosión de lo que era la defección estratégica, porque como usted marca en el caso de los bienes del kirchnerismo, que usted está y ha sido actor tan importante en tratar de recuperar, aquellos bienes que han sido habidos ilegítimamente, bueno, pasaron 20 años. Yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros denunciamos Skanska en el año 2005 y recién, bueno, pasaron 20 años nuevamente para tener un fallo y durante cinco años la causa durmió el sueño de los justos. Hoy en el caso de discapacidad no es así, en el caso de Libra se está avanzando a una velocidad en la justicia con el gobierno recién cumpliendo dos años, o sea, es distinto a lo que pasó con Carlos Menem y lo que pasó con Néstor Kirchner, hay una serie de conjeturas que nosotros hacíamos que tenía que ver con que hoy hay una cantidad de pruebas que no existían hace 10 y 20 años por los teléfonos celulares, por las grabaciones, por la tecnología, la fotografía, las filmaciones, con una facilidad que no había de archivo, inclusive que no había hace 10 o 20 años, como uno de los elementos. Y también, si se quiere, cierta evolución por parte de los actores públicos respecto de que una vez que se toma conciencia de que había defección estratégica, hay una presión incluso propia, moral, de los actores en no actuar de la manera que se actuaba antes. ¿Usted percibe que en el caso por lo menos de discapacidad el avance en la causa podría llamar la atención comparado con el avance de las causas en el kirchnerismo y en el menemismo?

MF: Sí, yo coincido con ese análisis, Jorge, y le decía al principio, ¿no? En esto poder remarcar para bien la celeridad con la cual ha avanzado el fiscal Picardi, porque digo, también lleguemos a tiempo para que no se siga reproduciendo un patrón de conducta que lo venimos viendo, que fue la compra y venta de candidaturas en el marco de La Libertad Avanza, que fue fijar un tarifario para acceder a audiencias o encuentros con el exdiputado Milei y el ahora presidente de todos los argentinos, que tiene que ver con esto de una confusión permanente entre lo público y lo privado que se vio en el caso Libra y pero que a su vez también se vio en en lo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Recordemos que la primera reacción, la primera comunicación del Presidente de la Nación es nada más ni nada menos que reproducir en su red social que más utiliza, que es X, ex Twitter, fue el comunicado de un laboratorio que está siendo investigado por la justicia federal, el laboratorio suizo.

JF: Y Maximiliano, ¿a qué atribuye la diferencia de velocidad entre el caso de discapacidad y el caso Libra? ¿es atribuible exclusivamente a la actitud de un juzgado y un fiscal, de un lado y del otro, o hay componentes en el que el caso $Libra al ser más abstracto, mientras que en el caso discapacidad al haber audios, resulta más fácil o más espectacular, espectacular los avances en una que en otra?

MF: A ver, parto de una actitud totalmente distinta de la que pudo haber tenido un fiscal con respecto a otro, y en esto no quiero tener ningún tipo de cuestión valorativa en injerencia en otro poder del Estado, Jorge. Pero a su vez también entender que el caso Libra era un caso muy técnico, muy difícil de poder comprender por una gran parte de la sociedad y un sector del periodismo, a diferencia de lo que vimos de manera escandalosa y vergonzosa con respecto al pago de supuestas coimas del 3% en la Agencia Nacional de Discapacidad, en relación a que se estaban afanando la guita de los medicamentos, de las prótesis de personas con discapacidad. Y en el medio, una discusión muy fuerte acá en el Congreso Nacional, como usted sabe, con dos leyes que tenían que ver con el financiamiento principalmente para todo el área de discapacidad o el financiamiento con respecto a las universidades nacionales, que es algo que estuvo muy presente en todo el año parlamentario 2025.

JF: Maximiliano, déjeme ir ahora concretamente al tema exclusivo de la labor parlamentaria. Lo que ustedes hicieron sienta un mojón, es algo que en un futuro va incluso a hacer una espada de Damocles para los funcionarios que no se presentaron en la comisión investigadora, e inclusive indirectamente hasta para el presidente, que pueda tener una sanción en un futuro, a lo mejor cuando cambie el humor político general, y que pueda terminar inclusive en un juicio político.

MF: Mire, yo creo que el informe final que nosotros hemos promovido es un informe contundente, que como bien decía, la no comparecencia de muchos funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza es algo que no sucedió, Jorge, en ninguna comisión investigadora que podemos recorrer en los últimos tiempos en la Argentina. Recordemos aquella comisión investigadora de la causa IBM, las tres instancias que tuvo la comisión investigadora, nada más ni nada menos que Embajada y AMIA acá de manera bicameral entre el Senado y la Cámara de Diputados, la Comisión de Lavado de los 2000, como debe recordar, que le tocó presidir a Lilita, la del ARA San Juan. Bueno, y la verdad que en estas, en cada una de estas comisiones que yo le estoy mencionando, distintos funcionarios, exfuncionarios, jueces, exjueces federales, secretarios de Inteligencia, nunca, nunca faltaron a dar respuestas a uno de los poderes de otro de los poderes del Estado, que en este caso era el poder legislativo, que en materia de comisiones investigadoras ejerce las competencias que tiene implícitas y que surgen de la Constitución del artículo 75, inciso 32.

Entonces, creo que este informe hoy quizás este no es escuchado, no es comprendido, pero creo que cuando cambie el calor y el clima que hoy estamos teniendo y es lo que hablábamos al principio y se animen algunos a investigar al poder, creo que es un informe contundente porque nosotros hemos analizado hechos, hemos recibido pruebas, y ahí determina este este consejo que pedimos que de alguna manera determinamos en el informe, que es evaluar el mal desempeño. Y pareciera fuerte decir esto, pero que no es mal desempeño haber este violado la ley de ética pública, no es mal desempeño no haber puesto todos los resortes de control para cuidar la investidura presidencial y que no sucediera lo que sucedió el 14 de febrero. Y que siguen interrogantes, Jorge, sin responder por parte del presidente de la nación: ¿de dónde sacó o quién le dio el link y el número del contrato de compra de $Libra y que publicó por primera vez el 14 de febrero y que eso no tenía estado público? ¿Quién manejó y quién tenía la información privilegiada durante los 22 segundos previos a que el presidente publicara el tuit para promocionar el token o proyecto Libra que estaba vinculado supuestamente al desarrollo de pequeñas y medianas empresas? Y 87 billeteras contaron con esta información privilegiada. Unas más de 30 ganaron más de un millón de dólares y luego se retiraron de la operación. Y en esto también decimos, $Libra no fue un hecho aislado, porque pudimos corroborar en la comisión investigadora que el presidente había tenido un comportamiento similar con estos personajes marginales del mundo cripto como Morales, Noveli y Terrones Godoy y el ciudadano norteamericano Davis de que habían hecho con este en el mes de diciembre del 2024 una práctica similar, ¿no? Por supuesto de la envergadura del proyecto $Libra que se denominó Keep Protocol. ¿Y de qué manera justifica o no justifica y están fuera del registro de gestión de intereses que la secretaria general de la presidencia habilitó las instalaciones presidenciales y de la quinta de Olivos para que 14 veces estas personas tuvieran contacto con el presidente de la nación? ¿Por qué no hubo en ningún momento denuncia por parte del presidente de la nación o algún funcionario del gobierno denuncias con respecto al señor Davis, al señor Noveli, Terrones Godoy y Julian Pe, que es este ciudadano de Singapur que en definitiva después conocimos que ingresó con otro nombre a la Argentina?

JF: Maximiliano, ¿cómo cree que termina esta causa SLibra? ¿Cuál es su pronóstico en función de toda su experiencia?

MF: A ver, yo creo y en esto espero que el fiscal actúe con celeridad. Otro de los datos relevantes que tiene el informe y que por supuesto nosotros lo pusimos a disposición de la justicia, porque Jorge también nosotros teníamos muy claro cuál era nuestra jurisdicción y nuestra competencia y cuál la de la justicia, y en ningún momento nosotros pretendimos ni invadimos jurisdicción alguna en relación a lo que tiene que llevar adelante la justicia en Comodoro Py. Y eso también confirmó estos datos que tienen que ver con la trazabilidad del dinero principalmente de estos de estas personas como le mencionaba Noveli, Terrones Godoy, Morales y Davis con cuevas criptos que son las que convierten en físico el dinero, y que eso coincide en la trazabilidad y ruta del dinero con las fechas que vimos y que todos fuimos conociendo en la promoción del proyecto SLibra en lo que fueron los actos los preparatorios antes del 14 de febrero, el 14 de febrero y posterior a esa fecha. Pero a su vez también con fechas que coinciden cuando el señor Noveli, quien conoce al presidente desde el año 2020, habría cajas de seguridad en el Banco Galicia de la localidad de Martínez de la provincia de Buenos Aires o después su hermana y su madre iban a abrir esas cajas de seguridad y son fechas que coinciden. Y que por supuesto, esto ya no compete a la comisión investigadora sino que a la justicia, que a su vez tiene un informe del área técnica del Ministerio Público Fiscal donde esto que le estoy diciendo está corroborado y confirma este la hipótesis y lo que pudimos nosotros presentar en el informe final, pero a su vez también en la en algunas de las reuniones que tuvimos de la comisión.

DS CP