La Corte Suprema desestimó un planteo en la causa Libra y avanzan los querellantes por presunta estafa con criptomonedas

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de las figuras locales asociadas al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, y dejó firme la participación de los querellantes en la causa. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que “el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, por lo que desestimaron la presentación.

El expediente investiga el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA, un criptoactivo cuyo valor –según la hipótesis de los acusadores– habría sido inflado artificialmente para luego provocar un desplome que generó pérdidas millonarias. La maniobra, sospecha la Justicia, podría encuadrar en una estafa o en un esquema fraudulento diseñado para obtener ganancias extraordinarias por parte de sus creadores.

Los creadores de $Libra comenzaron a vaciar las cuentas y la jueza Jennifer Rochon podria congelar las billeteras de Hayden Davis

En febrero de 2025, la jueza María Servini —entonces a cargo de la causa, hoy en manos de Marcelo Martínez De Giorgi— había rechazado el pedido de tres posibles damnificados, Juan Marchetto, Matías Paris y Alan Vega, representados por los abogados Nicolás Rechanik, Juan Grabois y Carolina Palacio Roitbarg, para incorporarse como querellantes.

Pero la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión con una fundamentación amplia: “El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de ciertos acontecimientos ni de su probabilidad más o menos próxima”, señalaron Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Para el tribunal, existen múltiples hipótesis en juego, y una de ellas —“sea a la postre corroborada o no”— es la de una estafa que habría provocado perjuicios económicos a los adquirentes del token.

La defensa apeló nuevamente, pero en abril de 2025 la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la decisión. Ese fallo motivó una queja ante la Corte Suprema, donde los abogados de Novelli y Terrones Godoy denunciaron arbitrariedad y afectación del debido proceso. El máximo tribunal finalmente desestimó el planteo.

El rechazo de la Corte se conoce en un contexto de creciente presión regulatoria sobre el ecosistema cripto argentino. En las últimas semanas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con inspecciones a plataformas de activos digitales y reforzó los requerimientos de prevención de lavado, en línea con los estándares internacionales del GAFI.

Fuentes judiciales señalaron que estos movimientos agregan contexto a la investigación sobre Libra, donde la fiscalía analiza peritajes contables, intercambios de mensajes entre los desarrolladores y los movimientos iniciales del token en exchanges locales y extranjeros.

Con el rechazo del máximo tribunal, los querellantes mantienen su estatus en el expediente y la causa seguirá avanzando en el juzgado de Martínez De Giorgi, que trabaja sobre informes técnicos del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si hubo un esquema de manipulación deliberada del mercado cripto.

La investigación, que ya acumula más de dos años de trámites, se encamina ahora a una etapa clave: definir si existieron maniobras fraudulentas y, eventualmente, determinar responsabilidades penales por el colapso de una de las experiencias cripto más controvertidas del país.

