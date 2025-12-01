El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, dos escritos ante el juez federal Sebastián Casanello solicitando su sobreseimiento en la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos. A pocos meses de iniciada, la investigación surgió a partir de audios que lo vinculan con un supuesto esquema de sobornos del 3% en droguerías como Suizo Argentina, mencionando incluso a Karina Milei, aunque niega cualquier participación y calificó todo como una operación mediática y judicial.

Según los documentos presentados ante el juez federal, la defensa sostiene que el audio inicial “fue adulterado” y que la imputación se basa en “pruebas manipuladas que no fueron debidamente incorporadas al proceso”, lo que, según argumentan, podría implicar la nulidad de todo lo actuado. Al detallar la estructura de la presunta organización criminal, la investigación enumeró también los roles asignados a Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Eduardo González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta.

Además, la defensa presentó un peritaje ante la Sala II de la Cámara Federal, que desde principios de noviembre tiene pendientes los planteos de nulidad de Suizo Argentina y la familia Kovalivker, a los cuales se adhirió el exfuncionario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigación surgió de audios que vinculan a Spagnuolo con un esquema de sobornos en droguerías como Suizo

El fiscal aseguró que bajo la conducción de Spagnuolo, operaba una “organización delictiva” dedicada al “direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo”, con sobreprecios que oscilarían entre el 10 y el 20%. Según la acusación, este esquema habría implicado el pago de sobornos a funcionarios públicos y generado un “perjuicio a la administración pública, afectando especialmente a las personas con discapacidad adheridas al Programa Incluir Salud, que reciben pensiones no contributivas y carecen de otra cobertura de salud”.

Sin embargo, la defensa sostuvo que la imputación se basa en medidas surgidas de una sentencia considerada inválida y que la conexión entre aquella irregularidad y los hechos posteriores es evidente. El peritaje presentado confirma “manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética generada por inteligencia artificial”.

A partir del informe, “en el fragmento correspondiente al discurso telefónico, la herramienta estima con un 65% de probabilidad que el audio contiene trazas de voz sintetizada”, realizado con tecnología de última generación.

Qué dice el informe pericial sobre los audios de Spagnuolo

La defensa retomó el peritaje incorporado y señaló que los audios que motivaron la investigación “han sido editados, manipulados y modificados mediante inteligencia artificial, así como, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales”. A cargo de la empresa Graudio Forensics, con sede en Madrid, España, el informe pericial analizó la autenticidad e integridad del archivo extraído de la transmisión de YouTube del canal de streaming Carnaval, que había revelado las escuchas, aunque no incluyó los fragmentos entregados a la Justicia en un pendrive por periodistas.

Además, se concluyó que el audio carece de continuidad temporal y presenta múltiples cortes, ediciones y otros eventos electroacústicos, compatibles con una manipulación posterior a la grabación original. Según el peritaje, “mediante el espectrograma se identificaron 18 microcortes de audio, compatibles con la edición y manipulación".

De hecho, se determinó que al inicio “la conversación ocurre en un espacio cerrado, como una cafetería o restaurante, grabada por uno de los presentes”, mientras que más adelante “el audio muestra características acústicas propias de una conversación telefónica”, lo que sugiere la combinación de distintos tipos de grabación.

Coimas en ANDIS: un funcionario de la Oficina Anticorrupción es abogado de Miguel Calvete

La pericia también utilizó la herramienta forense STC SIS II (IKAR Lab3), basada en una red neuronal profunda, que arrojó una estimación de un 65% de probabilidad de que parte de la voz fuera generada con inteligencia artificial. Sin embargo, el informe no identifica con precisión qué frases o palabras habrían sido adulteradas.

MV CP